Пермский рэпер Scally Milano уберет из своих песен пронаркотическую лексику

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Экспертиза показала, что в своих песнях Scally Milano пропагандирует наркотики Фото:

Российский репер Данил Дмитриев из Березников (Пермский край), который известен под псевдонимом Scally Milano, пообещал убрать из своих песен слова пропагандирующие наркотики. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«В своем канале Данил Дмитриев опубликовал открытое обращение к поклонникам, в котором заявил о намерении очистить свое творчество от пронаркотической лексики и призвал всех своих коллег последовать его примеру», — сказано в сообщении. Уточняется, что рэпер раскаивается в том, что в своих песнях пропагандировал наркотические вещества.

Представитель Дмитриева отметил, что ранее подобных прецедентов в России не было. Пермский рэпер стал первым российским исполнителем, который осознал свою ответственность перед «неокрепшими умами своей молодой аудитории». В пресс-службе суда уточнили, что такое решение Дмитриев принял после судебной экспертизы. Она показала, что в песне «Секс. Деньги. Наркотики», которую рэпер исполнил 22 апреля в концертном зале «Гигант Холл», содержится побуждение к употреблению наркотических средств. А сама композиция — пропаганда наркотиков. Суд ограничился предупреждением.

Ранее стало известно, что Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях. Реперу пришлось заплатить 10 тысяч рублей.

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Российский репер Данил Дмитриев из Березников (Пермский край), который известен под псевдонимом Scally Milano, пообещал убрать из своих песен слова пропагандирующие наркотики. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «В своем канале Данил Дмитриев опубликовал открытое обращение к поклонникам, в котором заявил о намерении очистить свое творчество от пронаркотической лексики и призвал всех своих коллег последовать его примеру», — сказано в сообщении. Уточняется, что рэпер раскаивается в том, что в своих песнях пропагандировал наркотические вещества. Представитель Дмитриева отметил, что ранее подобных прецедентов в России не было. Пермский рэпер стал первым российским исполнителем, который осознал свою ответственность перед «неокрепшими умами своей молодой аудитории». В пресс-службе суда уточнили, что такое решение Дмитриев принял после судебной экспертизы. Она показала, что в песне «Секс. Деньги. Наркотики», которую рэпер исполнил 22 апреля в концертном зале «Гигант Холл», содержится побуждение к употреблению наркотических средств. А сама композиция — пропаганда наркотиков. Суд ограничился предупреждением. Ранее стало известно, что Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях. Реперу пришлось заплатить 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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