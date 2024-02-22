Пермский рэпер Scally Milano уберет из своих песен пронаркотическую лексику

Экспертиза показала, что в своих песнях Scally Milano пропагандирует наркотики Фото: Дарья Попова © URA.RU

Российский репер Данил Дмитриев из Березников (Пермский край), который известен под псевдонимом Scally Milano, пообещал убрать из своих песен слова пропагандирующие наркотики. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«В своем канале Данил Дмитриев опубликовал открытое обращение к поклонникам, в котором заявил о намерении очистить свое творчество от пронаркотической лексики и призвал всех своих коллег последовать его примеру», — сказано в сообщении. Уточняется, что рэпер раскаивается в том, что в своих песнях пропагандировал наркотические вещества.

Представитель Дмитриева отметил, что ранее подобных прецедентов в России не было. Пермский рэпер стал первым российским исполнителем, который осознал свою ответственность перед «неокрепшими умами своей молодой аудитории». В пресс-службе суда уточнили, что такое решение Дмитриев принял после судебной экспертизы. Она показала, что в песне «Секс. Деньги. Наркотики», которую рэпер исполнил 22 апреля в концертном зале «Гигант Холл», содержится побуждение к употреблению наркотических средств. А сама композиция — пропаганда наркотиков. Суд ограничился предупреждением.

Ранее стало известно, что Scally Milano оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях. Реперу пришлось заплатить 10 тысяч рублей.