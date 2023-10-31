Российского рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков в песнях

Scally Milano оштрафовали на 10 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях
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Scally Milano оштрафовали на 10 тысяч рублей Фото:

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей российского рэпера Даниила Дмитриева (Scally Milano) за пропаганду наркотиков в его треках. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Дмитриев на своей верифицированной странице в „ВКонтакте“, а также на YouTube, „Yandex. Музыке“ и MTS Music разместил музыкальные композиции „Секс Деньги Наркотики“ и „Гнида“, содержащие, согласно экспертизе, побуждение к употреблению наркотических средств. <…> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что Дмитриев раскаялся во время заседания суда.

Ранее Василеостровский районный суд вынес решение заблокировать в России 14 ссылок на песни Дмитриева, в которых есть пропаганда употребления наркотиков. Изначально россиянка обратилась в прокуратуру с просьбой проверить треки рэпера. Позже экспертиза доказала, что в песнях Scally Milano присутствовали упоминания запрещенных веществ в положительном ключе, сообщает Life.

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Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей российского рэпера Даниила Дмитриева (Scally Milano) за пропаганду наркотиков в его треках. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Дмитриев на своей верифицированной странице в „ВКонтакте“, а также на YouTube, „Yandex. Музыке“ и MTS Music разместил музыкальные композиции „Секс Деньги Наркотики“ и „Гнида“, содержащие, согласно экспертизе, побуждение к употреблению наркотических средств. <…> Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что Дмитриев раскаялся во время заседания суда. Ранее Василеостровский районный суд вынес решение заблокировать в России 14 ссылок на песни Дмитриева, в которых есть пропаганда употребления наркотиков. Изначально россиянка обратилась в прокуратуру с просьбой проверить треки рэпера. Позже экспертиза доказала, что в песнях Scally Milano присутствовали упоминания запрещенных веществ в положительном ключе, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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