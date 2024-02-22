Зачем Путин пересел из кабины Ту-160М в кабину КАМАЗа и поехал по М-12

Владимир Путин пересел из кабины Ту-160М в кабину КАМАЗа

22 февраля 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин лично проехал за рулем КАМАЗа по М-12 Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин после полета на стратегическом ракетоносце Ту-160М сел за руль КАМАЗа и лично проверил качество новой скоростной автомагистрали М-12 и инфраструктуры, построенной вдоль нее — автозаправки и кафе. Тем самым, объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский, он продемонстрировал свою близость к людям — ему важно было оценить, насколько комфортно передвижение по дороге. «Многие люди считают, что чиновники не знают жизни, не знают, как реально выглядят дороги, можно ли вообще по ним ездить. Поэтому, когда им показывают, что президент лично проехал по той или иной трассе, это, как минимум снимает вопрос о том, знает он эту жизнь или нет. Хороший способ показать это через то, что Путин лично проехал, увидел все своими глазами», — объяснил Еловский. Новая автодорога свяжет Запад и Восток России Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС Открытие участка автодороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 километров состоялось в декабре 2023 года. Сделано это было на семь месяцев раньше срока. Но тогда Путин результат мог оценить трассу только по телекартинке. Сегодня же он лично проехал по новой дороге. Путь из Татарстана до столицы страны сократился вдвое — до 6,5 часа. Дорога проходит также через Чувашию, Владимирскую и Нижегородскую области и Подмосковье. По прогнозам, введение этой трассы позволит нарастить грузопоток между Москвой и Уралом до 50 млн тонн. Опыт личного тестирования новых автодорог у Путина уже есть. В 2010 году, будучи премьер-министром он проехал на Ладе-Калине (тогда — новинке отечественного автопрома) по только-только введенной федеральной трассе Чита-Хабаровск. Путин назвал то событие историческим, так как Россия «никогда в своей истории не была полностью связана шоссейными дорогами». За рулем КАМАЗа в мае 2018 года Путин первым проехал по Крымскому мосту из Тамани в Керчь (19 километров). Президент Владимир Путин оценил не только саму М-12, но и уровень придорожного сервиса Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС Путин сохраняет традицию лично тестировать важнейшие автомобильные дороги в стране, отмечает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. «Новая трасса обеспечит сквозное сообщение из европейской части России на Дальний Восток. Для Путина это действительно важный проект, поскольку сейчас дороги приобретают огромное значение [чтобы обеспечивать грузопоток, связанность страны]. И здесь важно иметь качественные дороги не только от Питера до Юга страны, но и до Урале, и дальше», — пояснил Максимов, имея в виду, что М-12 уже продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году дойдет до Тюмени. Новость по теме Путин обезоружил своих оппонентов внутри страны и в НАТО Политолог Даниил Ермилов объяснил, что личное тестирование президентом новой дороги — это показатель того, что ездить на машине по автотрассам в России стало безопасно и комфортно. «Можно спокойно доехать от Москвы уже до Урала [учитывая протяженность дороги до Екатеринбурга], — полагает эксперт. — Если не побоялись и пустили президента за рулем, значит, действительно качественно все построено». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин после полета на стратегическом ракетоносце Ту-160М сел за руль КАМАЗа и лично проверил качество новой скоростной автомагистрали М-12 и инфраструктуры, построенной вдоль нее — автозаправки и кафе. Тем самым, объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский, он продемонстрировал свою близость к людям — ему важно было оценить, насколько комфортно передвижение по дороге. «Многие люди считают, что чиновники не знают жизни, не знают, как реально выглядят дороги, можно ли вообще по ним ездить. Поэтому, когда им показывают, что президент лично проехал по той или иной трассе, это, как минимум снимает вопрос о том, знает он эту жизнь или нет. Хороший способ показать это через то, что Путин лично проехал, увидел все своими глазами», — объяснил Еловский. Открытие участка автодороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 810 километров состоялось в декабре 2023 года. Сделано это было на семь месяцев раньше срока. Но тогда Путин результат мог оценить трассу только по телекартинке. Сегодня же он лично проехал по новой дороге. Путь из Татарстана до столицы страны сократился вдвое — до 6,5 часа. Дорога проходит также через Чувашию, Владимирскую и Нижегородскую области и Подмосковье. По прогнозам, введение этой трассы позволит нарастить грузопоток между Москвой и Уралом до 50 млн тонн. Опыт личного тестирования новых автодорог у Путина уже есть. В 2010 году, будучи премьер-министром он проехал на Ладе-Калине (тогда — новинке отечественного автопрома) по только-только введенной федеральной трассе Чита-Хабаровск. Путин назвал то событие историческим, так как Россия «никогда в своей истории не была полностью связана шоссейными дорогами». За рулем КАМАЗа в мае 2018 года Путин первым проехал по Крымскому мосту из Тамани в Керчь (19 километров). Путин сохраняет традицию лично тестировать важнейшие автомобильные дороги в стране, отмечает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. «Новая трасса обеспечит сквозное сообщение из европейской части России на Дальний Восток. Для Путина это действительно важный проект, поскольку сейчас дороги приобретают огромное значение [чтобы обеспечивать грузопоток, связанность страны]. И здесь важно иметь качественные дороги не только от Питера до Юга страны, но и до Урале, и дальше», — пояснил Максимов, имея в виду, что М-12 уже продлена до Екатеринбурга, а в 2025 году дойдет до Тюмени. Политолог Даниил Ермилов объяснил, что личное тестирование президентом новой дороги — это показатель того, что ездить на машине по автотрассам в России стало безопасно и комфортно. «Можно спокойно доехать от Москвы уже до Урала [учитывая протяженность дороги до Екатеринбурга], — полагает эксперт. — Если не побоялись и пустили президента за рулем, значит, действительно качественно все построено».