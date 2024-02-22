Путин обезоружил своих оппонентов внутри страны и в НАТО

Путин обезоружил своих противников в России и в НАТО, сев за штурвал ракетоносца

22 февраля 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин после долгих лет правления страной все еще полон сил, заявили политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решением лично сесть за штурвал новейшего стратегического ракетоносца Ту-160М президент РФ Владимир Путин обезоружил своих противников внутри страны и за ее пределами. Как пояснили URA.RU политологи, он продемонстрировал то, что не забронзовел за годы руководства страной, что полон сил, с одной стороны, с другой — то, что Россия продолжает создавать уникальную боевую технику. «Это имиджевый ход для внутренней аудитории: Путин и раньше летал на военных самолетах, со стерхами, ездил сам за рулем автомобиля по Мариуполю и по Крымскому мосту, погружался в батискафе на дно Финского залива. Решение о полете на ракетоносце Ту-160М демонстрирует открытость президента. За те годы, что он управляет страной, он не забронзовел и по-прежнему открыт. В плане энергии, работоспособности и эффективности ему вообще нет равных среди даже более молодых европейских лидеров», — отметил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Похожего мнения придерживается и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Он уточняет: чтобы управлять таким самолетом, нужно обладать отменным здоровьем — это серьезная нагрузка на организм человека. «Это здорово доказывает, что в этому смысле у Путина все в порядке, — убежден политолог. — За годы, что прошли с его предыдущего полета на военном самолете, видно — форму он не потерял». Вместе с тем, по словам Перенджиева, здесь есть и своего рода троллинг Киева и Запада: украинские власти ждут поставки истребителей F-16, а Запад только обещает это сделать. Из последних новостей — Дания готова поставить самолеты летом этого года, а генсек НАТО Йенс Столтенберг даже затруднился ответить, когда альянс решит этот вопрос. «И на этом фоне Путин садится за штурвал стратегического ракетоносца. Это выглядит как ответ Западу. Да, это имиджевые технологии, которые использовались и в прошлые годы, но сегодня они приобретают совсем иное звучание: образ верховного главнокомандующего, который готов сокрушить врагов страны, который в преддверие Дня защитника Отечества показывает, что всегда нужно быть готовым дать отпор врагу», — полагает Перенджиев. Первое знакомство президента Путина с модернизированным стратегическим ракетоносцем Ту-160М «Илья Муромец» состоялось накануне на Казанском авиационном заводе. Там Путин поднялся в кабину и посидел за штурвалом. После этого, как сообщил сегодня СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин решил лично испытать самолет в воздухе. Полет длился около 30 минут. Путин сказал журналистам, что самолет вызвал у него самые хорошие впечатления. «Техника отличная!» — констатировал он и заявил, что новый Ту-160М будет принят на вооружение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решением лично сесть за штурвал новейшего стратегического ракетоносца Ту-160М президент РФ Владимир Путин обезоружил своих противников внутри страны и за ее пределами. Как пояснили URA.RU политологи, он продемонстрировал то, что не забронзовел за годы руководства страной, что полон сил, с одной стороны, с другой — то, что Россия продолжает создавать уникальную боевую технику. «Это имиджевый ход для внутренней аудитории: Путин и раньше летал на военных самолетах, со стерхами, ездил сам за рулем автомобиля по Мариуполю и по Крымскому мосту, погружался в батискафе на дно Финского залива. Решение о полете на ракетоносце Ту-160М демонстрирует открытость президента. За те годы, что он управляет страной, он не забронзовел и по-прежнему открыт. В плане энергии, работоспособности и эффективности ему вообще нет равных среди даже более молодых европейских лидеров», — отметил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Похожего мнения придерживается и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Он уточняет: чтобы управлять таким самолетом, нужно обладать отменным здоровьем — это серьезная нагрузка на организм человека. «Это здорово доказывает, что в этому смысле у Путина все в порядке, — убежден политолог. — За годы, что прошли с его предыдущего полета на военном самолете, видно — форму он не потерял». Вместе с тем, по словам Перенджиева, здесь есть и своего рода троллинг Киева и Запада: украинские власти ждут поставки истребителей F-16, а Запад только обещает это сделать. Из последних новостей — Дания готова поставить самолеты летом этого года, а генсек НАТО Йенс Столтенберг даже затруднился ответить, когда альянс решит этот вопрос. «И на этом фоне Путин садится за штурвал стратегического ракетоносца. Это выглядит как ответ Западу. Да, это имиджевые технологии, которые использовались и в прошлые годы, но сегодня они приобретают совсем иное звучание: образ верховного главнокомандующего, который готов сокрушить врагов страны, который в преддверие Дня защитника Отечества показывает, что всегда нужно быть готовым дать отпор врагу», — полагает Перенджиев. Первое знакомство президента Путина с модернизированным стратегическим ракетоносцем Ту-160М «Илья Муромец» состоялось накануне на Казанском авиационном заводе. Там Путин поднялся в кабину и посидел за штурвалом. После этого, как сообщил сегодня СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин решил лично испытать самолет в воздухе. Полет длился около 30 минут. Путин сказал журналистам, что самолет вызвал у него самые хорошие впечатления. «Техника отличная!» — констатировал он и заявил, что новый Ту-160М будет принят на вооружение.