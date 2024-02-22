В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт Zivert

Zivert прерывает карьеру из-за серьезной болезни Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт певицы Zivert, который должен был состояться 9 июня на сцене ледовой арены «Трактор». Информация об этом появилась на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Zivert — одна из самых ярких и неординарных личностей на российской сцене, завоевавшая безусловную любовь миллионов слушателей по всему миру. Мероприятие в Челябинске перенесено. Продажа билетов приостановлена», — говорится на сайте зрелищных касс.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Zivert рассказала подписчикам, что отменяет все свои концерты и корпоративы, как минимум до осени 20204 года, в связи с прогрессирующим ухудшением здоровья. Певица пообещала поклонникам вернуть все деньги за купленные билеты.

«Полтора года назад у меня начались проблемы со здоровьем. Сейчас они вернулись и мне приходилось закалываться блокадами, чтобы снять боль и отработать концерты. Тяжело рассказывать вам эту информацию. Вместе с моей командой приняли непростое решение о приостановке концертов», — отметила исполнительница.

Жители Тюмени ранее раскупили VIP-билеты на концерт Zivert. Выступление исполнительницы запланировано на 29 апреля. Концерт должен был проходить во Дворце спорта.