22 февраля 2024

МВФ и Украина достигли соглашения по выделению миллионов долларов поддержки

© Служба новостей «URA.RU»
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МВФ передаст 880 миллионов долларов Украине Фото:

В Международном валютном фонде (МВФ) и правительстве Украины достигнуто соглашение о выделении помощи Киеву. Оно позволит произвести из кредита страны выплату в размере 880 миллионов долларов, сообщил источник, знакомый с процессом.

«Чиновники МВФ и правительства Украины достигли соглашения на уровне персонала, позволяющего следующую выплату около 880 миллионов долларов из кредита страны в 15,6 миллиарда долларов», — сообщает MSN. Об этом 22 февраля им сообщил источник, знакомый с процессом.

Также он указал на то, что такое соглашение еще должно быть одобрено руководством МВФ и исполнительным советом фонда. Ожидается, что они рассмотрят этот вопрос во второй половине марта.

Украина близка к достижению соглашения с МВФ о предоставлении 900 миллионов долларов. В фонде пока официально не подтверждают этой информации, поскольку все еще пересматривают программу финансирования.

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В Международном валютном фонде (МВФ) и правительстве Украины достигнуто соглашение о выделении помощи Киеву. Оно позволит произвести из кредита страны выплату в размере 880 миллионов долларов, сообщил источник, знакомый с процессом. «Чиновники МВФ и правительства Украины достигли соглашения на уровне персонала, позволяющего следующую выплату около 880 миллионов долларов из кредита страны в 15,6 миллиарда долларов», — сообщает MSN. Об этом 22 февраля им сообщил источник, знакомый с процессом. Также он указал на то, что такое соглашение еще должно быть одобрено руководством МВФ и исполнительным советом фонда. Ожидается, что они рассмотрят этот вопрос во второй половине марта. Украина близка к достижению соглашения с МВФ о предоставлении 900 миллионов долларов. В фонде пока официально не подтверждают этой информации, поскольку все еще пересматривают программу финансирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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