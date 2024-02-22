МВФ и Украина достигли соглашения по выделению миллионов долларов поддержки

В Международном валютном фонде (МВФ) и правительстве Украины достигнуто соглашение о выделении помощи Киеву. Оно позволит произвести из кредита страны выплату в размере 880 миллионов долларов, сообщил источник, знакомый с процессом.
«Чиновники МВФ и правительства Украины достигли соглашения на уровне персонала, позволяющего следующую выплату около 880 миллионов долларов из кредита страны в 15,6 миллиарда долларов», —
Также он указал на то, что такое соглашение еще должно быть одобрено руководством МВФ и исполнительным советом фонда. Ожидается, что они рассмотрят этот вопрос во второй половине марта.
Украина близка к достижению соглашения с МВФ о предоставлении 900 миллионов долларов. В фонде пока официально не подтверждают этой информации, поскольку все еще пересматривают программу финансирования.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.