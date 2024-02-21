21 февраля 2024

Bloomberg: Киев почти договорился с МВФ о новой помощи

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, мвф,  stock
Украина рассчитывает достичь соглашения с сотрудниками МВФ Фото:

Украина близка к тому, чтобы достичь соглашение с МВФ о предоставлении 900 млн долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Украина рассчитывает 22 февраля достичь соглашения с сотрудниками МВФ о выделении очередных 900 млн долларов. Это может стать вторым по величине финансовым „спасательным кругом“ для Киева после грантов и кредитов ЕС», — пишет агентство.

МВФ пока официально не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования. В декабре 2023 года Украина уже получила от МВФ 900 миллионов долларов. Транши поступали в течение всего года.

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Украина близка к тому, чтобы достичь соглашение с МВФ о предоставлении 900 млн долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Украина рассчитывает 22 февраля достичь соглашения с сотрудниками МВФ о выделении очередных 900 млн долларов. Это может стать вторым по величине финансовым „спасательным кругом“ для Киева после грантов и кредитов ЕС», — пишет агентство. МВФ пока официально не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования. В декабре 2023 года Украина уже получила от МВФ 900 миллионов долларов. Транши поступали в течение всего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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