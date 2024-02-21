Bloomberg: Киев почти договорился с МВФ о новой помощи

22 февраля 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Украина рассчитывает достичь соглашения с сотрудниками МВФ Фото: Официальный сайт президента Украины Украина близка к тому, чтобы достичь соглашение с МВФ о предоставлении 900 млн долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Украина рассчитывает 22 февраля достичь соглашения с сотрудниками МВФ о выделении очередных 900 млн долларов. Это может стать вторым по величине финансовым „спасательным кругом“ для Киева после грантов и кредитов ЕС», — пишет агентство. МВФ пока официально не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования. В декабре 2023 года Украина уже получила от МВФ 900 миллионов долларов. Транши поступали в течение всего года.

Украина близка к тому, чтобы достичь соглашение с МВФ о предоставлении 900 млн долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Украина рассчитывает 22 февраля достичь соглашения с сотрудниками МВФ о выделении очередных 900 млн долларов. Это может стать вторым по величине финансовым „спасательным кругом“ для Киева после грантов и кредитов ЕС», — пишет агентство. МВФ пока официально не подтверждает, что близок к решению о выделении Украине нового транша помощи, поскольку все еще пересматривает программу финансирования. В декабре 2023 года Украина уже получила от МВФ 900 миллионов долларов. Транши поступали в течение всего года.