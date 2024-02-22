22 февраля 2024

Путин: в ВС РФ кратно увеличили поставки БПЛА и высокоточных систем поражения

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что в ВС РФ увеличили выпуск систем ПВО Фото:

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за последние годы значительно увеличили производство и поставки вооружения для войск, включая высокоточное оружие, беспилотники, танки, бронетехнику, артиллерию и системы ПВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки», — сказал Путин в поздравлении.

Президент РФ 23 февраля поздравил россиян и всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в стране. В своем обращении президент также объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу. Ранее Путин подчеркнул важность гражданской повестки для предприятий ОПК в России, несмотря на текущие задачи в зоне спецоперации.

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Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за последние годы значительно увеличили производство и поставки вооружения для войск, включая высокоточное оружие, беспилотники, танки, бронетехнику, артиллерию и системы ПВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки», — сказал Путин в поздравлении. Президент РФ 23 февраля поздравил россиян и всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в стране. В своем обращении президент также объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу. Ранее Путин подчеркнул важность гражданской повестки для предприятий ОПК в России, несмотря на текущие задачи в зоне спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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