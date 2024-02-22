Путин: в ВС РФ кратно увеличили поставки БПЛА и высокоточных систем поражения

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за последние годы значительно увеличили производство и поставки вооружения для войск, включая высокоточное оружие, беспилотники, танки, бронетехнику, артиллерию и системы ПВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«За последние годы предприятиями ОПК кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения. Прежде всего, высокоточных средств поражения и беспилотных летательных аппаратов разных типов, танков, бронемашин, артиллерии, а также систем ПВО, контрбатарейной борьбы, средств связи и разведки», —
Президент РФ 23 февраля поздравил россиян и всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в стране. В своем обращении президент также объявил о внедрении искусственного интеллекта в военную сферу. Ранее Путин подчеркнул важность гражданской повестки для предприятий ОПК в России, несмотря на текущие задачи в зоне спецоперации.
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