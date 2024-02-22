Общество Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества 23 февраля 2024 в 02:12 Размер текста - 17 + Владимир Путин поздравил жителей России с Днем защитника Отечества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России. «Поздравляю ветеранов, гражданский персонал вооруженных сил и всех, кто прошел воинскую службу. Всех с Днем защитника Отечества», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, что праздник является одним из самых почитаемых в РФ. «Он давно стал народным, всегда отмечается широко по всей стране», — подчеркнул Путин. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России. «Поздравляю ветеранов, гражданский персонал вооруженных сил и всех, кто прошел воинскую службу. Всех с Днем защитника Отечества», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, что праздник является одним из самых почитаемых в РФ. «Он давно стал народным, всегда отмечается широко по всей стране», — подчеркнул Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям