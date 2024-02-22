22 февраля 2024

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин поздравил жителей России с Днем защитника Отечества Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России.

«Поздравляю ветеранов, гражданский персонал вооруженных сил и всех, кто прошел воинскую службу. Всех с Днем защитника Отечества», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что праздник является одним из самых почитаемых в РФ. «Он давно стал народным, всегда отмечается широко по всей стране», — подчеркнул Путин.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России. «Поздравляю ветеранов, гражданский персонал вооруженных сил и всех, кто прошел воинскую службу. Всех с Днем защитника Отечества», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, что праздник является одним из самых почитаемых в РФ. «Он давно стал народным, всегда отмечается широко по всей стране», — подчеркнул Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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