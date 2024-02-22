Владимир Путин поздравил жителей России с Днем защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России.
«Поздравляю ветеранов, гражданский персонал вооруженных сил и всех, кто прошел воинскую службу. Всех с Днем защитника Отечества», —
Президент отметил, что праздник является одним из самых почитаемых в РФ. «Он давно стал народным, всегда отмечается широко по всей стране», — подчеркнул Путин.
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