22 февраля 2024
21 февраля 2024

За год пассажиропоток в ЯНАО вырос почти на 13%

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт. Пермь, пассажир автобуса, пассажир трамвая, люди в общественном транспорте
В ЯНАО за 2023 год сделано 136,1 миллиона пассажиро-километров Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году чаще пользовались общественным транспортом, чем годом ранее. Исходя из данных Тюменьстата, пассажиропоток в ЯНАО увеличился на 12,6%.

«В ЯНАО в январе—декабре 2023 года пассажирооборот увеличился по сравнению с соответствующим периодом на 12,6%», — написано в группе Тюменьстата «ВКонтакте». Также там сказано, что эти данные соответствуют 136,1 миллиона пассажиро-километров.

В Тюменской области увеличение произошло на 5,3%, а в ХМАО-Югре на 7,8% за аналогичный период. Это соответствует почти 1,5 тысячи миллионов пассажиро-километров для тюменцев и 390,2 миллионам пассажиро-километров для югорчан.

Больше всего пассажиров на Ямале перевозится через аэропорт Нового Уренгоя. На втором и третьем местах — Салехардский и Ноябрьский аэропорты. Семь воздушных гаваней округа обслужили в 2023 году более двух миллионов жителей и гостей Ямала.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году чаще пользовались общественным транспортом, чем годом ранее. Исходя из данных Тюменьстата, пассажиропоток в ЯНАО увеличился на 12,6%. «В ЯНАО в январе—декабре 2023 года пассажирооборот увеличился по сравнению с соответствующим периодом на 12,6%», — написано в группе Тюменьстата «ВКонтакте». Также там сказано, что эти данные соответствуют 136,1 миллиона пассажиро-километров. В Тюменской области увеличение произошло на 5,3%, а в ХМАО-Югре на 7,8% за аналогичный период. Это соответствует почти 1,5 тысячи миллионов пассажиро-километров для тюменцев и 390,2 миллионам пассажиро-километров для югорчан. Больше всего пассажиров на Ямале перевозится через аэропорт Нового Уренгоя. На втором и третьем местах — Салехардский и Ноябрьский аэропорты. Семь воздушных гаваней округа обслужили в 2023 году более двух миллионов жителей и гостей Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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