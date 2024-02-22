Общество Транспорт За год пассажиропоток в ЯНАО вырос почти на 13% 23 февраля 2024 в 04:44 Размер текста - 17 + В ЯНАО за 2023 год сделано 136,1 миллиона пассажиро-километров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году чаще пользовались общественным транспортом, чем годом ранее. Исходя из данных Тюменьстата, пассажиропоток в ЯНАО увеличился на 12,6%. «В ЯНАО в январе—декабре 2023 года пассажирооборот увеличился по сравнению с соответствующим периодом на 12,6%», — написано в группе Тюменьстата «ВКонтакте». Также там сказано, что эти данные соответствуют 136,1 миллиона пассажиро-километров. В Тюменской области увеличение произошло на 5,3%, а в ХМАО-Югре на 7,8% за аналогичный период. Это соответствует почти 1,5 тысячи миллионов пассажиро-километров для тюменцев и 390,2 миллионам пассажиро-километров для югорчан. Больше всего пассажиров на Ямале перевозится через аэропорт Нового Уренгоя. На втором и третьем местах — Салехардский и Ноябрьский аэропорты. Семь воздушных гаваней округа обслужили в 2023 году более двух миллионов жителей и гостей Ямала. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году чаще пользовались общественным транспортом, чем годом ранее. Исходя из данных Тюменьстата, пассажиропоток в ЯНАО увеличился на 12,6%. «В ЯНАО в январе—декабре 2023 года пассажирооборот увеличился по сравнению с соответствующим периодом на 12,6%», — написано в группе Тюменьстата «ВКонтакте». Также там сказано, что эти данные соответствуют 136,1 миллиона пассажиро-километров. В Тюменской области увеличение произошло на 5,3%, а в ХМАО-Югре на 7,8% за аналогичный период. Это соответствует почти 1,5 тысячи миллионов пассажиро-километров для тюменцев и 390,2 миллионам пассажиро-километров для югорчан. Больше всего пассажиров на Ямале перевозится через аэропорт Нового Уренгоя. На втором и третьем местах — Салехардский и Ноябрьский аэропорты. Семь воздушных гаваней округа обслужили в 2023 году более двух миллионов жителей и гостей Ямала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям