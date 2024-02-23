Израилю собираются запретить участвовать в «Евровидении» из-за текста песни

23 февраля 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Израиль могут не допустить к выступлению на «Евровидении» из-за политического подтекста в песне (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) заявило Израилю, что запретит ему участвовать в «Евровидении» 2024 года, если тот не изменит текст песни «Октябрьский дождь». Об этом сообщило издание Walla News. «На данный момент союз тщательно изучает тексты для принятия окончательного решения. До 11 марта все вещательные компании должны представить свои песни, но если она не принята к участию в конкурсе, телекомпания даст возможность представить новую или изменить текст. Песня Израиля „Октябрьский дождь“ не была принята, так как в ней содержится политический подтекст», — пишет издание. Израильская сторона отказывается менять текст песни, а министр культуры и спорта страны Мики Зоар настаивает на том, что в ней нет каких-либо политических мотивов. По его словам, текст отражает положение вещей на данный момент, а также мысли каждого израильтянина. Ранее известная на Украине рэп-исполнительница и победитель конкурса «Евровидение» alyona alyona отказалась поддерживать ВСУ. Она заявила, что из-за этого у нее упали бы охваты в соцсетях, а волонтерская деятельность никому не нужна.

Руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) заявило Израилю, что запретит ему участвовать в «Евровидении» 2024 года, если тот не изменит текст песни «Октябрьский дождь». Об этом сообщило издание Walla News. «На данный момент союз тщательно изучает тексты для принятия окончательного решения. До 11 марта все вещательные компании должны представить свои песни, но если она не принята к участию в конкурсе, телекомпания даст возможность представить новую или изменить текст. Песня Израиля „Октябрьский дождь“ не была принята, так как в ней содержится политический подтекст», — пишет издание. Израильская сторона отказывается менять текст песни, а министр культуры и спорта страны Мики Зоар настаивает на том, что в ней нет каких-либо политических мотивов. По его словам, текст отражает положение вещей на данный момент, а также мысли каждого израильтянина. Ранее известная на Украине рэп-исполнительница и победитель конкурса «Евровидение» alyona alyona отказалась поддерживать ВСУ. Она заявила, что из-за этого у нее упали бы охваты в соцсетях, а волонтерская деятельность никому не нужна.