На Украине финалистка отбора на «Евровидение» отказалась помогать ВСУ

04 февраля 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

После слов alyona alyona на нее накинулись подписчики (архивное фото) Фото: Дарья Попова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Известная на Украине рэп-исполнительница и победитель конкурса «Евровидение» alyona alyona (Алена Савраненко) отказалась поддержать ВСУ. По ее словам, из-за этого у нее упали бы охваты в соцсетях. «Если я делаю репост сбора, то охваты падают до двух тысяч в день. Две тысячи людей в день! Из них на ваш репост переходят три, не факт, что они донатят. Они просто зашли, посмотрели, что вы собираете, развернулись и ушли», — заявила alyona alyona в интервью журналистке Марии Ефросининой. При этом она требует, чтобы ее коллеги по цеху публиковали в соцсетях короткие вертикальные видео про конфликт на Украине. Однако ее сотрудники жалуются, что удары, которые «достойны поста», происходят нечасто. Касательно сбора денег для ВСУ alyona alyona заявила, что волонтерская деятельность никому не нужна. Из-за этого на нее накинулись проукраинские подписчики. Они заявили, что alyona alyona станет жертвой травли после своих слов.

Известная на Украине рэп-исполнительница и победитель конкурса «Евровидение» alyona alyona (Алена Савраненко) отказалась поддержать ВСУ. По ее словам, из-за этого у нее упали бы охваты в соцсетях. «Если я делаю репост сбора, то охваты падают до двух тысяч в день. Две тысячи людей в день! Из них на ваш репост переходят три, не факт, что они донатят. Они просто зашли, посмотрели, что вы собираете, развернулись и ушли», — заявила alyona alyona в интервью журналистке Марии Ефросининой. При этом она требует, чтобы ее коллеги по цеху публиковали в соцсетях короткие вертикальные видео про конфликт на Украине. Однако ее сотрудники жалуются, что удары, которые «достойны поста», происходят нечасто. Касательно сбора денег для ВСУ alyona alyona заявила, что волонтерская деятельность никому не нужна. Из-за этого на нее накинулись проукраинские подписчики. Они заявили, что alyona alyona станет жертвой травли после своих слов.