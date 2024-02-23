В Британии предсказали незавидную участь украинским беженцам

The Economist: жестокость стран ЕС к украинским беженцам будет поощряться
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Временная защита для украинских беженцев, которую предоставил ЕС, закончится в марте 2025 года Фото:

Временная защита, которую Евросоюз предоставлял украинским беженцам, позволяющая им проживать в европейских странах истекает к марту 2025 года. Однако уже сейчас правительства стран начали урезать стоимость пособий и не стремятся к тому, чтобы продлевать защиту беженцев, но и открыто выгонять их не могут. Вероятно, стоимость пособий будет продолжать снижаться, что может вынудить беженцев сбежать в другие страны ЕС или даже вернуться на Украину. Жестокость правительства стран будет поощряться. Об этом сообщает британская газета The Economist.

«Теоретически у украинцев в соседних странах может не быть иного выбора, кроме как вернуться. К марту 2025 года трехлетняя защита, первоначально предоставленная ЕС, истечет. Некоторая жесткость в том, как страны ЕС обращаются с украинскими беженцами будет поощряться правительствами стран. <…> Урезание льгот для украинцев в одной принимающей стране может вынудить беженцев переехать домой, но с такой же легкостью может побудить их переехать в другую страну ЕС», — передает британское издание.

С самого начала военного конфликта Украины с Россией многие украинские граждане были вынуждены покинуть страну. Особенно это связано с всеобщей мобилизацией, которая была сразу введена в стране. Спустя время на Украине начали отмечать недостаток людей в рядах ВСУ. В странах Запада начали понимать вопрос о возвращении мужчин-беженцев призывного возраста на родину. Польша уже начала инициировать данный подход. Кроме того беженцы начали жаловаться на сокращение льготной поддержки.

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Временная защита, которую Евросоюз предоставлял украинским беженцам, позволяющая им проживать в европейских странах истекает к марту 2025 года. Однако уже сейчас правительства стран начали урезать стоимость пособий и не стремятся к тому, чтобы продлевать защиту беженцев, но и открыто выгонять их не могут. Вероятно, стоимость пособий будет продолжать снижаться, что может вынудить беженцев сбежать в другие страны ЕС или даже вернуться на Украину. Жестокость правительства стран будет поощряться. Об этом сообщает британская газета The Economist. «Теоретически у украинцев в соседних странах может не быть иного выбора, кроме как вернуться. К марту 2025 года трехлетняя защита, первоначально предоставленная ЕС, истечет. Некоторая жесткость в том, как страны ЕС обращаются с украинскими беженцами будет поощряться правительствами стран. <…> Урезание льгот для украинцев в одной принимающей стране может вынудить беженцев переехать домой, но с такой же легкостью может побудить их переехать в другую страну ЕС», — передает британское издание. С самого начала военного конфликта Украины с Россией многие украинские граждане были вынуждены покинуть страну. Особенно это связано с всеобщей мобилизацией, которая была сразу введена в стране. Спустя время на Украине начали отмечать недостаток людей в рядах ВСУ. В странах Запада начали понимать вопрос о возвращении мужчин-беженцев призывного возраста на родину. Польша уже начала инициировать данный подход. Кроме того беженцы начали жаловаться на сокращение льготной поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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