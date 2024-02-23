В Британии предсказали незавидную участь украинским беженцам

The Economist: жестокость стран ЕС к украинским беженцам будет поощряться

23 февраля 2024 в 08:43 Размер текста - 17 +

Временная защита для украинских беженцев, которую предоставил ЕС, закончится в марте 2025 года Фото: AP/TASS Временная защита, которую Евросоюз предоставлял украинским беженцам, позволяющая им проживать в европейских странах истекает к марту 2025 года. Однако уже сейчас правительства стран начали урезать стоимость пособий и не стремятся к тому, чтобы продлевать защиту беженцев, но и открыто выгонять их не могут. Вероятно, стоимость пособий будет продолжать снижаться, что может вынудить беженцев сбежать в другие страны ЕС или даже вернуться на Украину. Жестокость правительства стран будет поощряться. Об этом сообщает британская газета The Economist. «Теоретически у украинцев в соседних странах может не быть иного выбора, кроме как вернуться. К марту 2025 года трехлетняя защита, первоначально предоставленная ЕС, истечет. Некоторая жесткость в том, как страны ЕС обращаются с украинскими беженцами будет поощряться правительствами стран. <…> Урезание льгот для украинцев в одной принимающей стране может вынудить беженцев переехать домой, но с такой же легкостью может побудить их переехать в другую страну ЕС», — передает британское издание. С самого начала военного конфликта Украины с Россией многие украинские граждане были вынуждены покинуть страну. Особенно это связано с всеобщей мобилизацией, которая была сразу введена в стране. Спустя время на Украине начали отмечать недостаток людей в рядах ВСУ. В странах Запада начали понимать вопрос о возвращении мужчин-беженцев призывного возраста на родину. Польша уже начала инициировать данный подход. Кроме того беженцы начали жаловаться на сокращение льготной поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Временная защита, которую Евросоюз предоставлял украинским беженцам, позволяющая им проживать в европейских странах истекает к марту 2025 года. Однако уже сейчас правительства стран начали урезать стоимость пособий и не стремятся к тому, чтобы продлевать защиту беженцев, но и открыто выгонять их не могут. Вероятно, стоимость пособий будет продолжать снижаться, что может вынудить беженцев сбежать в другие страны ЕС или даже вернуться на Украину. Жестокость правительства стран будет поощряться. Об этом сообщает британская газета The Economist. «Теоретически у украинцев в соседних странах может не быть иного выбора, кроме как вернуться. К марту 2025 года трехлетняя защита, первоначально предоставленная ЕС, истечет. Некоторая жесткость в том, как страны ЕС обращаются с украинскими беженцами будет поощряться правительствами стран. <…> Урезание льгот для украинцев в одной принимающей стране может вынудить беженцев переехать домой, но с такой же легкостью может побудить их переехать в другую страну ЕС», — передает британское издание. С самого начала военного конфликта Украины с Россией многие украинские граждане были вынуждены покинуть страну. Особенно это связано с всеобщей мобилизацией, которая была сразу введена в стране. Спустя время на Украине начали отмечать недостаток людей в рядах ВСУ. В странах Запада начали понимать вопрос о возвращении мужчин-беженцев призывного возраста на родину. Польша уже начала инициировать данный подход. Кроме того беженцы начали жаловаться на сокращение льготной поддержки.