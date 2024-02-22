В Германии задумались о передаче Украине беженцев призывного возраста

Бундестаг поднял вопрос о передаче Киеву украинских призывников

22 февраля 2024 в 09:06 Размер текста - 17 +

Депутат бундестага Беатрис фон Шторх задалась вопросом, может ли правительство ФРГ вернуть на родину украинских беженцев призывного возраста Фото: Официальный сайт президента Украины Бундестаг (правительственный орган Германии) поднял вопрос о передаче Киеву украинских беженцев призывного возраста. Соответствующую тему затронула член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх. «По мнению федерального правительства, какие существуют препятствия для передачи Украине украинских мужчин призывного возраста? Исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем?» — спросила Беатрис фон Шторх, предоставив соответствующий запрос. С документом ознакомились журналисты «Ленты.ру». По итогу на запрос немецкого депутата ответит секретарь бундестага Бенджамин Штрассер. Он отметил, что правовую основу, связанную с передачей беженцев составляет Европейская конвенция, составленная еще в 1957 году, а также Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанная в 1959 году. На Украине неоднократно отмечали недостаток бойцов для успешного противостояния России. При этом в стране объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. С начала конфликта с РФ Украину покинули многие ее граждане. Некоторые страны Запада спустя время начали выдавать украинских беженцев призывного возраста, которые нелегально въехали в страну после 24 февраля 2022 года. В их число, например, вошла Польша. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бундестаг (правительственный орган Германии) поднял вопрос о передаче Киеву украинских беженцев призывного возраста. Соответствующую тему затронула член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх. «По мнению федерального правительства, какие существуют препятствия для передачи Украине украинских мужчин призывного возраста? Исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем?» — спросила Беатрис фон Шторх, предоставив соответствующий запрос. С документом ознакомились журналисты «Ленты.ру». По итогу на запрос немецкого депутата ответит секретарь бундестага Бенджамин Штрассер. Он отметил, что правовую основу, связанную с передачей беженцев составляет Европейская конвенция, составленная еще в 1957 году, а также Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанная в 1959 году. На Украине неоднократно отмечали недостаток бойцов для успешного противостояния России. При этом в стране объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. С начала конфликта с РФ Украину покинули многие ее граждане. Некоторые страны Запада спустя время начали выдавать украинских беженцев призывного возраста, которые нелегально въехали в страну после 24 февраля 2022 года. В их число, например, вошла Польша.