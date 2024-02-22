В квартире Екатеринбурга обнаружили мертвыми зоозащитницу и ее дочь

В Екатеринбурге в квартире на Сортировке нашли мертвыми зоозащитницу Александру Щербакову и ее 16-летнюю дочь. Причиной трагедии могла стать утечка газа, рассказала URA.RU коллега женщины.
«Девочку нашли в ванной, а Сашу в коридоре. Отравление газом. Погибшие собачки и кошки. Печально и горько», — сказала директор благотворительного фонда «Подари свою доброту» Ольга Новоселова. Она добавила, что в квартире также погибли три собаки, четыре кошки и морская свинка.
Похороны пройдут 24 февраля в Екатеринбурге на Восточное кладбище. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.