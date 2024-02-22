22 февраля 2024

В квартире Екатеринбурга обнаружили мертвыми зоозащитницу и ее дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Вместе с людьми в квартире погибли животные Фото:

В Екатеринбурге в квартире на Сортировке нашли мертвыми зоозащитницу Александру Щербакову и ее 16-летнюю дочь. Причиной трагедии могла стать утечка газа, рассказала URA.RU коллега женщины.

«Девочку нашли в ванной, а Сашу в коридоре. Отравление газом. Погибшие собачки и кошки. Печально и горько», — сказала директор благотворительного фонда «Подари свою доброту» Ольга Новоселова. Она добавила, что в квартире также погибли три собаки, четыре кошки и морская свинка.

Похороны пройдут 24 февраля в Екатеринбурге на Восточное кладбище. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.

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В Екатеринбурге в квартире на Сортировке нашли мертвыми зоозащитницу Александру Щербакову и ее 16-летнюю дочь. Причиной трагедии могла стать утечка газа, рассказала URA.RU коллега женщины. «Девочку нашли в ванной, а Сашу в коридоре. Отравление газом. Погибшие собачки и кошки. Печально и горько», — сказала директор благотворительного фонда «Подари свою доброту» Ольга Новоселова. Она добавила, что в квартире также погибли три собаки, четыре кошки и морская свинка. Похороны пройдут 24 февраля в Екатеринбурге на Восточное кладбище. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве отказались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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