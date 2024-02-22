Губернатор Текслер обратился к челябинским мужчинам

Губернатор Текслер поздравил челябинских мужчин с Днем защитника Отечества

Текслер пожелал челябинским мужчинам новых побед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами. Об этом в своей поздравительной речи в честь Дня защитника Отечества заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Уважаемые южноуральцы! Поздравляю с Днем защитника Отечества! Южный Урал гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами», — подчеркнул глава региона.

По словам Текслера, праздник символизирует героическую историю нашей страны, ее единство армии и народа. В этот день мы особо чествуем воинов, которые стоят на защите Отчизны. Новое поколение южноуральцев продолжает доблестные традиции и с честью выполняет воинский долг там, где это необходимо, защищая интересы России в ходе специальной военной операции. «От всей души желаю южноуральцам здоровья, добра, счастья, новых успехов и побед!» — добавил Текслер.