22 февраля 2024

Губернатор Текслер обратился к челябинским мужчинам

Губернатор Текслер поздравил челябинских мужчин с Днем защитника Отечества
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход с Олегом Матыциным и Алексеем Текслером. Челябинск, текслер алексей
Текслер пожелал челябинским мужчинам новых побед Фото:

Челябинская область гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами. Об этом в своей поздравительной речи в честь Дня защитника Отечества заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Уважаемые южноуральцы! Поздравляю с Днем защитника Отечества! Южный Урал гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами», — подчеркнул глава региона.

По словам Текслера, праздник символизирует героическую историю нашей страны, ее единство армии и народа. В этот день мы особо чествуем воинов, которые стоят на защите Отчизны. Новое поколение южноуральцев продолжает доблестные традиции и с честью выполняет воинский долг там, где это необходимо, защищая интересы России в ходе специальной военной операции. «От всей души желаю южноуральцам здоровья, добра, счастья, новых успехов и побед!» — добавил Текслер.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинская область гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами. Об этом в своей поздравительной речи в честь Дня защитника Отечества заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Уважаемые южноуральцы! Поздравляю с Днем защитника Отечества! Южный Урал гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами», — подчеркнул глава региона. По словам Текслера, праздник символизирует героическую историю нашей страны, ее единство армии и народа. В этот день мы особо чествуем воинов, которые стоят на защите Отчизны. Новое поколение южноуральцев продолжает доблестные традиции и с честью выполняет воинский долг там, где это необходимо, защищая интересы России в ходе специальной военной операции. «От всей души желаю южноуральцам здоровья, добра, счастья, новых успехов и побед!» — добавил Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...