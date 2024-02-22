Тюменка рассказала, что медперсонал продержал ее пожилую маму голой на полу

23 февраля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Тюменские медики привязали пенсионерку к кровати Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Тюмени Галина рассказала, что медперсонал больницы на Беляева,1 продержал ее 89-летнюю маму голой на полу, а потом сотрудники привязали пенсионерку к кровати. Об этом она сообщила журналистам. «Когда маму перевели в палату, она была без одежды. Ей было некомфортно так лежать, потому что дверь была открыта. После ужина пошла закрыть дверь, чтобы на нее никто не смотрел. Дошла, прикрыла, но на кровать уже вернуться не смогла — упала. Так пролежала до утра, никто на помощь не пришел», — рассказала Галина 72.RU. По словам дочери пенсионерки, ее мать позже подняли и привязали руки к кровати какой-то веревкой. Женщина просила, чтобы ей развязали руки, однако никто не реагировал на ее просьбу. Галина также заявила, что написала письмо в Роспотребнадзор и департамент здравоохранения области. В конце января 89-летнюю Валентину Кузнецову увезли на скорой. Ее положили в реанимацию «Западно-Сибирского Медицинского центра Федерального медико-биологического агентства». Через пару дней ее перевели в обычную палату, где, по словам пенсионерки и ее дочери, медсестры привязали женщину к кровати. Обо всем происходящем Валентина рассказала уже дома. URA.RU направило запрос в Росздравнадзор и больницу. Ответы ожидаются.

Жительница Тюмени Галина рассказала, что медперсонал больницы на Беляева,1 продержал ее 89-летнюю маму голой на полу, а потом сотрудники привязали пенсионерку к кровати. Об этом она сообщила журналистам. «Когда маму перевели в палату, она была без одежды. Ей было некомфортно так лежать, потому что дверь была открыта. После ужина пошла закрыть дверь, чтобы на нее никто не смотрел. Дошла, прикрыла, но на кровать уже вернуться не смогла — упала. Так пролежала до утра, никто на помощь не пришел», — рассказала Галина 72.RU. По словам дочери пенсионерки, ее мать позже подняли и привязали руки к кровати какой-то веревкой. Женщина просила, чтобы ей развязали руки, однако никто не реагировал на ее просьбу. Галина также заявила, что написала письмо в Роспотребнадзор и департамент здравоохранения области. В конце января 89-летнюю Валентину Кузнецову увезли на скорой. Ее положили в реанимацию «Западно-Сибирского Медицинского центра Федерального медико-биологического агентства». Через пару дней ее перевели в обычную палату, где, по словам пенсионерки и ее дочери, медсестры привязали женщину к кровати. Обо всем происходящем Валентина рассказала уже дома. URA.RU направило запрос в Росздравнадзор и больницу. Ответы ожидаются.