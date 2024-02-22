В Кургане УК неделю не может устранить прорыв горячей воды в подвале жилого дома

В Кургане неделю не могут справиться с прорывом горячей воды в подвале жилого дома по улице Красномаячной, 62а. Об этом рассказали местные жители на портале «Обратись».
«Неделю не устраняют прорыв горячей воды в подвале дома на Красномаячной. В подъезде парит, в квартире мокнут стены», — пожаловались горожане.
В открытых источниках указано, что за дом отвечает МУП «Прометей». По имеющимся в распоряжении редакции URA.RU телефонам с представителями компании связаться не удалось. Коммунальщикам направлен письменный запрос. Ответ ожидается.
Несколькими днями ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил провести аудит управкомпании администрации города «Прометей». Он призвал горожан «навести порядок» в некачественной работе компании через обращения в различные ведомства.
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