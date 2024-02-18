Губернатор Шумков поручил провести аудит компании мэрии, на спасение которой давал 65 млн

Губернатор Шумков проверил работу управкомпаний Кургана

Губернатор Шумков призвал курганцев помочь «навести порядок» в работе управкомпаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проверил работу управляющих компаний Кургана и поручил провести аудит управкомпании администрации города МУП «Прометей», призвав жителей «наводить порядок» с некачественной работой компаний через обращения в ведомства. Об этом он пишет в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Поручил коллегам провести аудит деятельности муниципальной управкомпании „Прометей“. Сейчас идет контрактация и отработка 65 млн рублей средств бюджета, направленных ранее на приведение в порядок управляемого ею жилого фонда <…> Ремонт подъездов, очистка дворов и междворовых проездов, качественное содержание вверенных домов и чистоплотность в отношении собираемых средств граждан — основные темы для внимания администрации и Госжилинспекции. Помогайте нам наводить порядок — заявления в прокуратуру о некачественном оказании услуг и воровстве собираемых с вас средств, иски в суд, работа старших по дому с Госжилинспекцией» — пишет Шумков.

Кроме этого, губернатор выезжал на проверку работы жилого фонда по адресу Бульвар Солнечный, 11, который взяла на себя УК от «Новой волны», где отметил улучшение ситуации с привидением в порядок дома. Также он осмотрел состояние дома по улице Невежина, 13, которым управляет компания «Мастер». Шумков раскритиковав уборку и ремонт дома и придомовой территории по этому адресу, несмотря на поступившее ранее «предложение» провести ремонт за счет средств государства.

Ранее URA.RU писало, что правительство региона выделило 15 млн рублей на поддержку МУП «Прометей». В этом году предприятию также планируют дополнительно передать 50 млн рублей. Сообщалось, что в 2023 году мэрия передала «Прометею» жилой фонд, от которого отказывались другие управкомпании из десятков домов. В некоторых из них наблюдалась низкая собираемость платежей.