В Прикамье начали готовиться к весенним паводкам

В Пермском крае утвердили график проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. На территории проводится комплекс мероприятий, призванных защитить население во время половодья. Об этом сообщила пресс-служба минприроды региона.
«Прошло заседание специальной рабочей группы, на котором утвердили график проверок готовности к половодью гидротехнических сооружений прудов, защитных дамб и берегоукреплений. Также был утвержден графики выездных проверок органов местного самоуправления муниципальных образований Прикамья», — написано в telegram-канале ведомства.
До 25 апреля будет проверено 20 сооружений. Муниципалитетам региона поручено провести прочистку дренажных систем, ливневых канализаций, водосточных канав и колодцев, водопропускных труб под трассами и мостовыми переходами.
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