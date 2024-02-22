В Прикамье начали готовиться к весенним паводкам

Минприроды Пермского края утвердило график проверки водохранилищ и защитных дамб

23 февраля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Специалисты проводят ряд мероприятий, чтобы обезопасить население в период паводка Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае утвердили график проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. На территории проводится комплекс мероприятий, призванных защитить население во время половодья. Об этом сообщила пресс-служба минприроды региона. «Прошло заседание специальной рабочей группы, на котором утвердили график проверок готовности к половодью гидротехнических сооружений прудов, защитных дамб и берегоукреплений. Также был утвержден графики выездных проверок органов местного самоуправления муниципальных образований Прикамья», — написано в telegram-канале ведомства. До 25 апреля будет проверено 20 сооружений. Муниципалитетам региона поручено провести прочистку дренажных систем, ливневых канализаций, водосточных канав и колодцев, водопропускных труб под трассами и мостовыми переходами.

В Пермском крае утвердили график проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. На территории проводится комплекс мероприятий, призванных защитить население во время половодья. Об этом сообщила пресс-служба минприроды региона. «Прошло заседание специальной рабочей группы, на котором утвердили график проверок готовности к половодью гидротехнических сооружений прудов, защитных дамб и берегоукреплений. Также был утвержден графики выездных проверок органов местного самоуправления муниципальных образований Прикамья», — написано в telegram-канале ведомства. До 25 апреля будет проверено 20 сооружений. Муниципалитетам региона поручено провести прочистку дренажных систем, ливневых канализаций, водосточных канав и колодцев, водопропускных труб под трассами и мостовыми переходами.