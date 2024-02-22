22 февраля 2024

В Прикамье начали готовиться к весенним паводкам

Минприроды Пермского края утвердило график проверки водохранилищ и защитных дамб
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, снег, экскаватор, паводок, подтопление, таяние
Специалисты проводят ряд мероприятий, чтобы обезопасить население в период паводка Фото:

В Пермском крае утвердили график проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. На территории проводится комплекс мероприятий, призванных защитить население во время половодья. Об этом сообщила пресс-служба минприроды региона.

«Прошло заседание специальной рабочей группы, на котором утвердили график проверок готовности к половодью гидротехнических сооружений прудов, защитных дамб и берегоукреплений. Также был утвержден графики выездных проверок органов местного самоуправления муниципальных образований Прикамья», — написано в telegram-канале ведомства.

До 25 апреля будет проверено 20 сооружений. Муниципалитетам региона поручено провести прочистку дренажных систем, ливневых канализаций, водосточных канав и колодцев, водопропускных труб под трассами и мостовыми переходами.

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В Пермском крае утвердили график проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. На территории проводится комплекс мероприятий, призванных защитить население во время половодья. Об этом сообщила пресс-служба минприроды региона. «Прошло заседание специальной рабочей группы, на котором утвердили график проверок готовности к половодью гидротехнических сооружений прудов, защитных дамб и берегоукреплений. Также был утвержден графики выездных проверок органов местного самоуправления муниципальных образований Прикамья», — написано в telegram-канале ведомства. До 25 апреля будет проверено 20 сооружений. Муниципалитетам региона поручено провести прочистку дренажных систем, ливневых канализаций, водосточных канав и колодцев, водопропускных труб под трассами и мостовыми переходами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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