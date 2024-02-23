Общество Мишустин выступил с обращением к россиянам в День защитника Отечества Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества 23 февраля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин пожелал всем причастным к празднику всего самого наилучшего Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что этот праздник объединяет всех людей, кто посвящает свою жизнь защите Родины. «Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне», — подчеркнул Михаил Мишустин. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства страны. Он также акцентировал внимание на солдатах, которые защищают интересы и независимость российского государства. Далее он пожелал россиянам всего самого наилучшего. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Он тоже в своей речи акцентировал внимание на сохранении и отстаивании свободы государства. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что этот праздник объединяет всех людей, кто посвящает свою жизнь защите Родины. «Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне», — подчеркнул Михаил Мишустин. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства страны. Он также акцентировал внимание на солдатах, которые защищают интересы и независимость российского государства. Далее он пожелал россиянам всего самого наилучшего. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Он тоже в своей речи акцентировал внимание на сохранении и отстаивании свободы государства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям