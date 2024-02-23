Мишустин выступил с обращением к россиянам в День защитника Отечества

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что этот праздник объединяет всех людей, кто посвящает свою жизнь защите Родины.
«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне», — подчеркнул Михаил Мишустин. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства страны. Он также акцентировал внимание на солдатах, которые защищают интересы и независимость российского государства. Далее он пожелал россиянам всего самого наилучшего.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Он тоже в своей речи акцентировал внимание на сохранении и отстаивании свободы государства.
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что этот праздник объединяет всех людей, кто посвящает свою жизнь защите Родины. «Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне», — подчеркнул Михаил Мишустин. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства страны. Он также акцентировал внимание на солдатах, которые защищают интересы и независимость российского государства. Далее он пожелал россиянам всего самого наилучшего. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Он тоже в своей речи акцентировал внимание на сохранении и отстаивании свободы государства.