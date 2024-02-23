Мишустин выступил с обращением к россиянам в День защитника Отечества

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
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Беседа М.В. Мишустина с первым вице-призедентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером. Бишкек, мишустин михаил
Михаил Мишустин пожелал всем причастным к празднику всего самого наилучшего Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что этот праздник объединяет всех людей, кто посвящает свою жизнь защите Родины.

«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне», — подчеркнул Михаил Мишустин. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства страны. Он также акцентировал внимание на солдатах, которые защищают интересы и независимость российского государства. Далее он пожелал россиянам всего самого наилучшего.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Он тоже в своей речи акцентировал внимание на сохранении и отстаивании свободы государства.

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что этот праздник объединяет всех людей, кто посвящает свою жизнь защите Родины. «Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех, кому дороги прошлое, настоящее и будущее России, волевых и отважных людей, посвятивших всю свою жизнь служению Отчизне», — подчеркнул Михаил Мишустин. Сообщение опубликовано в telegram-канале правительства страны. Он также акцентировал внимание на солдатах, которые защищают интересы и независимость российского государства. Далее он пожелал россиянам всего самого наилучшего. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества. Он тоже в своей речи акцентировал внимание на сохранении и отстаивании свободы государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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