Шойгу обратился к россиянам в День защитника Отечества

Шойгу поздравил российских солдат с Днем защитника Отечества

23 февраля 2024 в 08:19 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу отметил, что российские солдаты защищают суверенитет и безопасность российского государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что российские воины верой и правдой служат своей родине, отстаивая свободу и независимость во все времена. «Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Сегодня отмечается День защитника Отечества — праздник, неразрывно связанный с ратной историей нашей страны. <…> Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, они, как и прежде, действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства», — обратился Сергей Шойгу. Поздравление опубликовано на платформе Telegra.ph. Он также подчеркнул, что в ходе проведения спецоперации солдаты действуют профессионально, мужественно и самоотверженно. Они продолжают обеспечивать суверенитет и безопасность государства. Шойгу недавно отмечал, что российские солдаты сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. После освобождения Авдеевки, ставшей одной из крупных побед российских солдат, Шойгу лично рассказал об успехах российских солдат президенту страны Владимиру Путину. Отмечается, что солдаты продолжают двигаться вперед. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что российские воины верой и правдой служат своей родине, отстаивая свободу и независимость во все времена. «Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Сегодня отмечается День защитника Отечества — праздник, неразрывно связанный с ратной историей нашей страны. <…> Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, они, как и прежде, действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства», — обратился Сергей Шойгу. Поздравление опубликовано на платформе Telegra.ph. Он также подчеркнул, что в ходе проведения спецоперации солдаты действуют профессионально, мужественно и самоотверженно. Они продолжают обеспечивать суверенитет и безопасность государства. Шойгу недавно отмечал, что российские солдаты сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. После освобождения Авдеевки, ставшей одной из крупных побед российских солдат, Шойгу лично рассказал об успехах российских солдат президенту страны Владимиру Путину. Отмечается, что солдаты продолжают двигаться вперед.