Шойгу обратился к россиянам в День защитника Отечества

Шойгу поздравил российских солдат с Днем защитника Отечества
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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, топ
Сергей Шойгу отметил, что российские солдаты защищают суверенитет и безопасность российского государства Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что российские воины верой и правдой служат своей родине, отстаивая свободу и независимость во все времена.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Сегодня отмечается День защитника Отечества — праздник, неразрывно связанный с ратной историей нашей страны. <…> Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, они, как и прежде, действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства», — обратился Сергей Шойгу. Поздравление опубликовано на платформе Telegra.ph.

Он также подчеркнул, что в ходе проведения спецоперации солдаты действуют профессионально, мужественно и самоотверженно. Они продолжают обеспечивать суверенитет и безопасность государства.

Шойгу недавно отмечал, что российские солдаты сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. После освобождения Авдеевки, ставшей одной из крупных побед российских солдат, Шойгу лично рассказал об успехах российских солдат президенту страны Владимиру Путину. Отмечается, что солдаты продолжают двигаться вперед.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что российские воины верой и правдой служат своей родине, отстаивая свободу и независимость во все времена. «Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Сегодня отмечается День защитника Отечества — праздник, неразрывно связанный с ратной историей нашей страны. <…> Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, они, как и прежде, действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства», — обратился Сергей Шойгу. Поздравление опубликовано на платформе Telegra.ph. Он также подчеркнул, что в ходе проведения спецоперации солдаты действуют профессионально, мужественно и самоотверженно. Они продолжают обеспечивать суверенитет и безопасность государства. Шойгу недавно отмечал, что российские солдаты сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. После освобождения Авдеевки, ставшей одной из крупных побед российских солдат, Шойгу лично рассказал об успехах российских солдат президенту страны Владимиру Путину. Отмечается, что солдаты продолжают двигаться вперед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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