Шойгу обратился к россиянам в День защитника Отечества

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, добровольцев и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул, что российские воины верой и правдой служат своей родине, отстаивая свободу и независимость во все времена.
«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Сегодня отмечается День защитника Отечества — праздник, неразрывно связанный с ратной историей нашей страны. <…> Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, они, как и прежде, действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства», — обратился Сергей Шойгу. Поздравление
Он также подчеркнул, что в ходе проведения спецоперации солдаты действуют профессионально, мужественно и самоотверженно. Они продолжают обеспечивать суверенитет и безопасность государства.
Шойгу недавно отмечал, что российские солдаты сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. После освобождения Авдеевки, ставшей одной из крупных побед российских солдат, Шойгу лично рассказал об успехах российских солдат президенту страны Владимиру Путину. Отмечается, что солдаты продолжают двигаться вперед.
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