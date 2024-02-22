Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны. Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Глава региона возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны», — отмечает пресс-служба областного правительства в telegram-канале. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, депутаты Государственной думы РФ, Герои России.
Текслер ранее обратился к челябинским мужчинам. Губернатор поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества. «Челябинская область гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами», — отметил Текслер в своей поздравительной речи в честь Дня защитника Отечества.
Губернатор Текслер возложил цветы к Вечному огню
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
В мероприятии приняли участие Герои России и ветераны
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества
Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны. Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба областного правительства. «Глава региона возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны», — отмечает пресс-служба областного правительства в telegram-канале. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, депутаты Государственной думы РФ, Герои России. Текслер ранее обратился к челябинским мужчинам. Губернатор поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества. «Челябинская область гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами», — отметил Текслер в своей поздравительной речи в честь Дня защитника Отечества.