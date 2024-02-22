Челябинский губернатор Текслер возложил цветы к Вечному огню. Фото

23 февраля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Текслер возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за свободу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны. Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба областного правительства. «Глава региона возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны», — отмечает пресс-служба областного правительства в telegram-канале. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, депутаты Государственной думы РФ, Герои России. Текслер ранее обратился к челябинским мужчинам. Губернатор поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества. «Челябинская область гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами», — отметил Текслер в своей поздравительной речи в честь Дня защитника Отечества. Губернатор Текслер возложил цветы к Вечному огню Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области В мероприятии приняли участие Герои России и ветераны Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны. Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба областного правительства. «Глава региона возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны», — отмечает пресс-служба областного правительства в telegram-канале. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, депутаты Государственной думы РФ, Герои России. Текслер ранее обратился к челябинским мужчинам. Губернатор поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества. «Челябинская область гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами», — отметил Текслер в своей поздравительной речи в честь Дня защитника Отечества.