22 февраля 2024

Челябинский губернатор Текслер возложил цветы к Вечному огню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лыжная трасса и Текслер с Котовой. Челябинск , текслер алексей, топ
Текслер возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за свободу Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны. Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Глава региона возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны», — отмечает пресс-служба областного правительства в telegram-канале. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, депутаты Государственной думы РФ, Герои России.

Текслер ранее обратился к челябинским мужчинам. Губернатор поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества. «Челябинская область гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами», — отметил Текслер в своей поздравительной речи в честь Дня защитника Отечества.

Губернатор Текслер возложил цветы к Вечному огню
Губернатор Текслер возложил цветы к Вечному огню
В мероприятии приняли участие Герои России и ветераны
В мероприятии приняли участие Герои России и ветераны
Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества
Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны. Мероприятие прошло в честь Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба областного правительства. «Глава региона возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны», — отмечает пресс-служба областного правительства в telegram-канале. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, депутаты Государственной думы РФ, Герои России. Текслер ранее обратился к челябинским мужчинам. Губернатор поздравил южноуральцев с Днем защитника Отечества. «Челябинская область гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами», — отметил Текслер в своей поздравительной речи в честь Дня защитника Отечества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...