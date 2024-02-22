22 февраля 2024

Умер гендиректор курганского радиохолдинга, работавший с группой «Несчастный случай»

Умер гендиректор курганского холдинга «Радио 45» Андрей Воронцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Гендиректор курганского радиохолдинга не дожил до своих 57 лет Фото:

На 57-м году жизни умер гендиректор курганского холдинга «Радио 45» Андрей Воронцов. Об этом URA.RU рассказали бывшие коллеги мужчины.

«Андрей Воронцов умер 22 февраля в 13:00. Это произошло после продолжительной болезни», — пояснили собеседники агентства. Время и место похорон еще не определены. Он переехал в Москву примерно 15 назад.

Воронцов попала в индустрию медиа в конце 90-х годов. С 1998 по 2001 — работал директором проекта «О.С.П.-студия». Затем он возглавил холдинг «Радио 45», в который входят региональные филиалы ведущих федеральных FM-станций. В 2009 Воронцов стал директор группы «Несчастный Случай».

На странице Андрея Воронцова в соцсети стали появляться соболезнования
На странице Андрея Воронцова в соцсети стали появляться соболезнования
Фото:

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На 57-м году жизни умер гендиректор курганского холдинга «Радио 45» Андрей Воронцов. Об этом URA.RU рассказали бывшие коллеги мужчины. «Андрей Воронцов умер 22 февраля в 13:00. Это произошло после продолжительной болезни», — пояснили собеседники агентства. Время и место похорон еще не определены. Он переехал в Москву примерно 15 назад. Воронцов попала в индустрию медиа в конце 90-х годов. С 1998 по 2001 — работал директором проекта «О.С.П.-студия». Затем он возглавил холдинг «Радио 45», в который входят региональные филиалы ведущих федеральных FM-станций. В 2009 Воронцов стал директор группы «Несчастный Случай».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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