Политика Путин указал на главные качества «Лидеров России» Путин: финалистов «Лидеров России» объединяет целеустремленность 23 февраля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 + Владимир Путин пожелал участникам «Лидеров России» профессионального роста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участники конкурса управленцев «Лидеры России» обладают целеустремленностью, ответственностью и готовностью работать на благо своего государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова на открытии суперфинала российского конкурса в Москве. «Участники конкурса трудятся в самых разных сферах — в бизнесе и государственном управлении, в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще. Но всех их объединяет целеустремленность и ответственность, готовность работать на благо своей страны», — сказал Владимир Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля. Также российский лидер выразил уверенность в том, что финалисты «Лидеров России» достойно пройдут все испытания. Также н пожелал, чтобы конкурс открыл для управленцев новые профессиональные горизонты. Участники конкурса управленцев «Лидеры России» обладают целеустремленностью, ответственностью и готовностью работать на благо своего государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова на открытии суперфинала российского конкурса в Москве. «Участники конкурса трудятся в самых разных сферах — в бизнесе и государственном управлении, в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще. Но всех их объединяет целеустремленность и ответственность, готовность работать на благо своей страны», — сказал Владимир Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля. Также российский лидер выразил уверенность в том, что финалисты «Лидеров России» достойно пройдут все испытания. Также н пожелал, чтобы конкурс открыл для управленцев новые профессиональные горизонты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям