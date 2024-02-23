Путин указал на главные качества «Лидеров России»

Путин: финалистов «Лидеров России» объединяет целеустремленность
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Владимир Путин пожелал участникам «Лидеров России» профессионального роста Фото:

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» обладают целеустремленностью, ответственностью и готовностью работать на благо своего государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова на открытии суперфинала российского конкурса в Москве.

«Участники конкурса трудятся в самых разных сферах — в бизнесе и государственном управлении, в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще. Но всех их объединяет целеустремленность и ответственность, готовность работать на благо своей страны», — сказал Владимир Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля.

Также российский лидер выразил уверенность в том, что финалисты «Лидеров России» достойно пройдут все испытания. Также н пожелал, чтобы конкурс открыл для управленцев новые профессиональные горизонты.

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Участники конкурса управленцев «Лидеры России» обладают целеустремленностью, ответственностью и готовностью работать на благо своего государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова на открытии суперфинала российского конкурса в Москве. «Участники конкурса трудятся в самых разных сферах — в бизнесе и государственном управлении, в науке, образовании и здравоохранении, на общественном поприще. Но всех их объединяет целеустремленность и ответственность, готовность работать на благо своей страны», — сказал Владимир Путин. Его слова передает пресс-служба Кремля. Также российский лидер выразил уверенность в том, что финалисты «Лидеров России» достойно пройдут все испытания. Также н пожелал, чтобы конкурс открыл для управленцев новые профессиональные горизонты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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