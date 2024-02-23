В Кремле потребовали объяснений у Пашиняна из-за слов о выходе из ОДКБ

В Кремле надеются, что Ереван даст разъяснения слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приостановке участия страны в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь очень важно понять детали, и поэтому будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все», — сказал Дмитрий Песков. Свое заявление представитель Кремля сделал в интервью телеканалу «Звезда».
Ранее Пашинян в интервью французской прессе заявил, что Ереван намерен приостановить свою деятельность в ОДКБ. При этом в Секретариате организации заявили, что никаких заявлений от Армении не поступало.
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