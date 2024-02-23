Матвиенко сделала трогательный подарок Путину на 23 февраля. Видео

Матвиенко подарила Путину перчатки на 23 февраля

23 февраля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко рассказала, что переживает за здоровье Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину три пары перчаток в честь 23 февраля. Она отметила, что главе РФ надо беречь здоровье. «Владимир Владимирович, вы ходите без перчаток и шапки, а на улице холодно. Надо беречь президента. Это здоровье нашей страны», — заявила Валентина Матвиенко, ее слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале . Две шерстяные пары связаны для Путина вручную, а третьи изготовлены на фабрике. Зарубин отметил, что такие же перчатки отправляются в зону спецоперации. Еще в январе Матвиенко пообещала подарить президенту перчатки. Тогда она отметила, что здоровье Путина — это здоровье всей нации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину три пары перчаток в честь 23 февраля. Она отметила, что главе РФ надо беречь здоровье. «Владимир Владимирович, вы ходите без перчаток и шапки, а на улице холодно. Надо беречь президента. Это здоровье нашей страны», — заявила Валентина Матвиенко, ее слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Две шерстяные пары связаны для Путина вручную, а третьи изготовлены на фабрике. Зарубин отметил, что такие же перчатки отправляются в зону спецоперации. Еще в январе Матвиенко пообещала подарить президенту перчатки. Тогда она отметила, что здоровье Путина — это здоровье всей нации.