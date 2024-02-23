Матвиенко сделала трогательный подарок Путину на 23 февраля. Видео

Матвиенко подарила Путину перчатки на 23 февраля
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко рассказала, что переживает за здоровье Владимира Путина Фото:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину три пары перчаток в честь 23 февраля. Она отметила, что главе РФ надо беречь здоровье.

«Владимир Владимирович, вы ходите без перчаток и шапки, а на улице холодно. Надо беречь президента. Это здоровье нашей страны», — заявила Валентина Матвиенко, ее слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Две шерстяные пары связаны для Путина вручную, а третьи изготовлены на фабрике. Зарубин отметил, что такие же перчатки отправляются в зону спецоперации.

Еще в январе Матвиенко пообещала подарить президенту перчатки. Тогда она отметила, что здоровье Путина — это здоровье всей нации.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту России Владимиру Путину три пары перчаток в честь 23 февраля. Она отметила, что главе РФ надо беречь здоровье. «Владимир Владимирович, вы ходите без перчаток и шапки, а на улице холодно. Надо беречь президента. Это здоровье нашей страны», — заявила Валентина Матвиенко, ее слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Две шерстяные пары связаны для Путина вручную, а третьи изготовлены на фабрике. Зарубин отметил, что такие же перчатки отправляются в зону спецоперации. Еще в январе Матвиенко пообещала подарить президенту перчатки. Тогда она отметила, что здоровье Путина — это здоровье всей нации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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