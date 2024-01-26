Матвиенко пообещала подарить Путину перчатки, чтобы тот не замерз на морозе. Видео

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко отметила, что здоровье Владимира Путина необходимо беречь Фото:

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге пообещала, что подарит тому перчатки, чтобы он не замерз. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Владимир Владимирович, я вам перчатки подарю», — сказала Валентина Матвиенко российскому президенту. Кадры со встречи опубликовал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Уже в разговоре с журналистом Матвиенко добавила, что здоровье президента надо беречь, ведь оно — это здоровье всей нации.

В настоящий момент Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. Он принимал участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. Глава также планирует провести совещание по социально-экономическому развитию.

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге пообещала, что подарит тому перчатки, чтобы он не замерз. Соответствующее видео опубликовал журналист Павел Зарубин. «Владимир Владимирович, я вам перчатки подарю», — сказала Валентина Матвиенко российскому президенту. Кадры со встречи опубликовал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Уже в разговоре с журналистом Матвиенко добавила, что здоровье президента надо беречь, ведь оно — это здоровье всей нации. В настоящий момент Владимир Путин находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. Он принимал участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220. Глава также планирует провести совещание по социально-экономическому развитию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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