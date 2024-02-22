В Пермском крае месяц назад бесследно исчез 51-летний мужчина с дефектом речи

Жителя региона не могут найти уже месяц (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае разыскивают 51-летнего Александра Бузмакова. Мужчина с заиканием пропал в конце января. Последний раз его видели выходящим с работы в деревне Кондратово, пояснили добровольцы отряда «Регион 59».

«Устанавливается местоположение Александра Бузмакова, 51 год, деревня Кондратово, Пермский район. В конце января он вышел с работы, с тех пор его местонахождение неизвестно», — написано в telegram-канале поискового отряда.

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы с сединой, темно-зеленые глаза, имеется дефект речи. Он был одет в синюю куртку, черные штаны, кроссовки и шапку.