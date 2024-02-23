Кто вошел в 13-й пакет санкций ЕС

В 13-й пакет санкций ЕС попало 106 физических и 88 юридических лиц

23 февраля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Евросоюз принял 13-й пакет ограничительных мер против России Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности ЕС опубликовал новый пакет санкций против России, расширив список запрещенных к экспорту в Россию товаров. В 13-й санкционный пакет попали 106 физических лиц и 88 структур. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС. URA.RU рассказывает, кто попал в новый санкционный список Британии. «Совет принял 13-й пакет ограничительных мер против России. Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, угрожающих Украине», — следует из заявления на официальном сайте. Запрет на экспорт в РФ полупроводников и приборов на их основе Была запрещена поставка нескольких видов транзисторов, а также полупроводниковых преобразователей и других электронных приборов, которые были изготовлены на основе полупроводников. Под запрет также попали транзисторы мощностью от одного до 500 киловольт-ампер и оптические приборы. Санкции против компаний из Индии и Шри-Ланки Также Евросоюз ввел санкции против индийской компании Si2 Microsystems и частной экспедиторской фирмы Euro Asia Cargo из Шри-Ланки. Экспортные ограничения в отношении компаний, одна из которых занимается микроэлектроникой, были введены, как утверждает ЕС, из-за их помощи России по преодолению санкций. Санкции против компаний из Сингапура и Таиланда ЕС ввел экспортные ограничения в отношении сингапурской компании Deflog Technologies и таиландской Thai IT Hardware. Брюссель утверждает, что эти компании помогают России преодолеть санкционную блокаду, говорится в постановлении Совета ЕС. Основным видом деятельности сингапурской компании является оптовая торговля оптическим оборудованием и расходными материалами, в то время как таиландская работает в сфере информационных технологий. Санкции против компании из Казахстана Введены экспортные ограничения и в отношении компании Elem Group из Казахстана. Товарищество с ограниченной ответственностью Elem Group, по мнению Брюсселя, также участвует в российских мерах по преодолению санкционной блокады. Компания занимается торговлей телекоммуникационным и электронным оборудованием, а также его запчастей. Санкции против компании из Сербии Ограничения на экспорт введены и против сербской компании Conex, базирующейся в Белграде. Основной вид деятельности компании определяется как «консалтинговая деятельность, связанная с бизнесом и другим управлением». Также в новый пакет санкций попал министр обороны КНДР Кан Сун Наму. Ранее отмечалось, что 13-й пакет санкций будет направлен на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЕС опубликовал новый пакет санкций против России, расширив список запрещенных к экспорту в Россию товаров. В 13-й санкционный пакет попали 106 физических лиц и 88 структур. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС. URA.RU рассказывает, кто попал в новый санкционный список Британии. «Совет принял 13-й пакет ограничительных мер против России. Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, угрожающих Украине», — следует из заявления на официальном сайте. Была запрещена поставка нескольких видов транзисторов, а также полупроводниковых преобразователей и других электронных приборов, которые были изготовлены на основе полупроводников. Под запрет также попали транзисторы мощностью от одного до 500 киловольт-ампер и оптические приборы. Также Евросоюз ввел санкции против индийской компании Si2 Microsystems и частной экспедиторской фирмы Euro Asia Cargo из Шри-Ланки. Экспортные ограничения в отношении компаний, одна из которых занимается микроэлектроникой, были введены, как утверждает ЕС, из-за их помощи России по преодолению санкций. ЕС ввел экспортные ограничения в отношении сингапурской компании Deflog Technologies и таиландской Thai IT Hardware. Брюссель утверждает, что эти компании помогают России преодолеть санкционную блокаду, говорится в постановлении Совета ЕС. Основным видом деятельности сингапурской компании является оптовая торговля оптическим оборудованием и расходными материалами, в то время как таиландская работает в сфере информационных технологий. Введены экспортные ограничения и в отношении компании Elem Group из Казахстана. Товарищество с ограниченной ответственностью Elem Group, по мнению Брюсселя, также участвует в российских мерах по преодолению санкционной блокады. Компания занимается торговлей телекоммуникационным и электронным оборудованием, а также его запчастей. Ограничения на экспорт введены и против сербской компании Conex, базирующейся в Белграде. Основной вид деятельности компании определяется как «консалтинговая деятельность, связанная с бизнесом и другим управлением». Также в новый пакет санкций попал министр обороны КНДР Кан Сун Наму. Ранее отмечалось, что 13-й пакет санкций будет направлен на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотников.