Кто вошел в 13-й пакет санкций ЕС

ЕС опубликовал новый пакет санкций против России, расширив список запрещенных к экспорту в Россию товаров. В 13-й санкционный пакет попали 106 физических лиц и 88 структур. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС. URA.RU рассказывает, кто попал в новый санкционный список Британии.
«Совет принял 13-й пакет ограничительных мер против России. Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, угрожающих Украине», — следует из
Запрет на экспорт в РФ полупроводников и приборов на их основе
Была запрещена поставка нескольких видов транзисторов, а также полупроводниковых преобразователей и других электронных приборов, которые были изготовлены на основе полупроводников. Под запрет также попали транзисторы мощностью от одного до 500 киловольт-ампер и оптические приборы.
Санкции против компаний из Индии и Шри-Ланки
Также Евросоюз ввел санкции против индийской компании Si2 Microsystems и частной экспедиторской фирмы Euro Asia Cargo из Шри-Ланки. Экспортные ограничения в отношении компаний, одна из которых занимается микроэлектроникой, были введены, как утверждает ЕС, из-за их помощи России по преодолению санкций.
Санкции против компаний из Сингапура и Таиланда
ЕС ввел экспортные ограничения в отношении сингапурской компании Deflog Technologies и таиландской Thai IT Hardware. Брюссель утверждает, что эти компании помогают России преодолеть санкционную блокаду, говорится в постановлении Совета ЕС. Основным видом деятельности сингапурской компании является оптовая торговля оптическим оборудованием и расходными материалами, в то время как таиландская работает в сфере информационных технологий.
Санкции против компании из Казахстана
Введены экспортные ограничения и в отношении компании Elem Group из Казахстана. Товарищество с ограниченной ответственностью Elem Group, по мнению Брюсселя, также участвует в российских мерах по преодолению санкционной блокады. Компания занимается торговлей телекоммуникационным и электронным оборудованием, а также его запчастей.
Санкции против компании из Сербии
Ограничения на экспорт введены и против сербской компании Conex, базирующейся в Белграде. Основной вид деятельности компании определяется как «консалтинговая деятельность, связанная с бизнесом и другим управлением».
Также в новый пакет санкций попал министр обороны КНДР Кан Сун Наму. Ранее отмечалось, что 13-й пакет санкций будет направлен на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотников.
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