ЕС включил министра обороны КНДР в список санкций

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ЕС ввел санкции против 194 физических и юридических лиц Фото:
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Европейский союз включил министра обороны КНДР Кан Сун Наму в список 13-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявили в Еврокомиссии.

«Министр обороны КНДР включен в 13-й пакет антироссийских санкций», — передает заявление ЕК РИА Новости. Всего в перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

При этом Совет ЕС добавил 27 новых организаций в список тех, кто якобы напрямую поддерживает Россию. Часть из них расположена в «третьих странах».

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Европейский союз включил министра обороны КНДР Кан Сун Наму в список 13-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявили в Еврокомиссии. «Министр обороны КНДР включен в 13-й пакет антироссийских санкций», — передает заявление ЕК РИА Новости. Всего в перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц. При этом Совет ЕС добавил 27 новых организаций в список тех, кто якобы напрямую поддерживает Россию. Часть из них расположена в «третьих странах».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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