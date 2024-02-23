ЕС включил министра обороны КНДР в список санкций

ЕС ввел санкции против 194 физических и юридических лиц
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Европейский союз включил министра обороны КНДР Кан Сун Наму в список 13-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявили в Еврокомиссии.
«Министр обороны КНДР включен в 13-й пакет антироссийских санкций», — передает заявление ЕК РИА Новости. Всего в перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц.
При этом Совет ЕС добавил 27 новых организаций в список тех, кто якобы напрямую поддерживает Россию. Часть из них расположена в «третьих странах».
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