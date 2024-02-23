В мире ЕС включил министра обороны КНДР в список санкций 23 февраля 2024 в 15:16 Размер текста - 17 + ЕС ввел санкции против 194 физических и юридических лиц Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз включил министра обороны КНДР Кан Сун Наму в список 13-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявили в Еврокомиссии. «Министр обороны КНДР включен в 13-й пакет антироссийских санкций», — передает заявление ЕК РИА Новости. Всего в перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц. При этом Совет ЕС добавил 27 новых организаций в список тех, кто якобы напрямую поддерживает Россию. Часть из них расположена в «третьих странах». Европейский союз включил министра обороны КНДР Кан Сун Наму в список 13-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявили в Еврокомиссии. «Министр обороны КНДР включен в 13-й пакет антироссийских санкций», — передает заявление ЕК РИА Новости. Всего в перечень вошли 106 физических и 88 юридических лиц. При этом Совет ЕС добавил 27 новых организаций в список тех, кто якобы напрямую поддерживает Россию. Часть из них расположена в «третьих странах». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям