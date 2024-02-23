Санкции помешали подрядчику из Кургана сдать в срок детский сад в Нижневартовске

23 февраля 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Новое образовательное учреждение рассчитано на 320 мест Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Курганская компания «УралКомплексСтрой» не смогла вовремя сдать детсад в Нижневартовске (ХМАО). Застройщик объяснил очередной перенос сроков воздействием западных санкций. Об этом рассказал глава управления капстроительства города Иван Силецкий. «Санкции осложнили работу „УралКомплексСтрой“ из Кургана. При это от своих обязательств компания не отказывается и обещает уже весной этого года сдать детский сад», — пояснил Иван Силецкий в интервью телеканалу N1. Отделочные работы в здании завершены почти на 100%. Сейчас идет отладка систем. На следующей недели застройщик планирует приступить к монтажу фасада. Общая стоимость контракта — один млрд рублей. Получить оперативный комментарий в компании корреспонденту URA.RU не удалось. На звонки по телефонам, имеющимся в распоряжении редакции, не ответили.

Курганская компания «УралКомплексСтрой» не смогла вовремя сдать детсад в Нижневартовске (ХМАО). Застройщик объяснил очередной перенос сроков воздействием западных санкций. Об этом рассказал глава управления капстроительства города Иван Силецкий. «Санкции осложнили работу „УралКомплексСтрой“ из Кургана. При это от своих обязательств компания не отказывается и обещает уже весной этого года сдать детский сад», — пояснил Иван Силецкий в интервью телеканалу N1. Отделочные работы в здании завершены почти на 100%. Сейчас идет отладка систем. На следующей недели застройщик планирует приступить к монтажу фасада. Общая стоимость контракта — один млрд рублей. Получить оперативный комментарий в компании корреспонденту URA.RU не удалось. На звонки по телефонам, имеющимся в распоряжении редакции, не ответили.