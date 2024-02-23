Зеленский снялся в сериале Netflix во время боевых действий с РФ

23 февраля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Изображение Зеленского появится на обложке сериала Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский снялся в новом сериале стриминговой платформы Netflix. Он называется «Переломный момент: бомба и холодная война». Зеленский решил отвлечься на съемки в разгар боевых действий с Россией. «Сериал включает в себя интервью с политиками, среди которых Владимир Зеленский, и журналистами. Он рассказывает историю противостояния СССР и США, показывая, что холодная война по-прежнему продолжается в мире даже после распада Советского союза», — говорится в описании трейлера, который опубликован на youtube-канале Netflix. В сериале также будут затрагиваться вопросы конфликта с Россией, в частности, спецоперация. Однако главными моментами станут: последствия распада СССР, изобретение ядерного оружия и рост популярности президента России Владимира Путина. Изображение Зеленского используется на обложке документального проекта. Netflix, помимо Зеленского, покажет шесть действующих и бывших мировых лидеров. Среди них: генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Роберт Гейтс и бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс. Ожидается, что релиз документального сериала состоится 12 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский снялся в новом сериале стриминговой платформы Netflix. Он называется «Переломный момент: бомба и холодная война». Зеленский решил отвлечься на съемки в разгар боевых действий с Россией. «Сериал включает в себя интервью с политиками, среди которых Владимир Зеленский, и журналистами. Он рассказывает историю противостояния СССР и США, показывая, что холодная война по-прежнему продолжается в мире даже после распада Советского союза», — говорится в описании трейлера, который опубликован на youtube-канале Netflix. В сериале также будут затрагиваться вопросы конфликта с Россией, в частности, спецоперация. Однако главными моментами станут: последствия распада СССР, изобретение ядерного оружия и рост популярности президента России Владимира Путина. Изображение Зеленского используется на обложке документального проекта. Netflix, помимо Зеленского, покажет шесть действующих и бывших мировых лидеров. Среди них: генсек НАТО Йенс Столтенберг, бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Роберт Гейтс и бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс. Ожидается, что релиз документального сериала состоится 12 марта.