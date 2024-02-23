23 февраля 2024

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

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На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«[БПЛА] самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале. Политик отметил, что разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавил губернатор региона.

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Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «[БПЛА] самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале. Политик отметил, что разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавил губернатор региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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