Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

24 февраля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «[БПЛА] самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале. Политик отметил, что разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавил губернатор региона.

Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «[БПЛА] самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — заявил Александр Богомаз в своем официальном telegram-канале. Политик отметил, что разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавил губернатор региона.