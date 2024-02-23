23 февраля 2024
22 февраля 2024

Свердловчанина, избившего фельдшера, поместили в психбольницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Врачи выехали на помощь мужчине с кровотечением, который напал на них Фото:

Жителя Богдановича (Свердловская область), напавшего 23 февраля на фельдшера скорой помощи, приехавшего к нему на вызов, поместили в психиатрическую больницу из-за его поведения. Врачи должны были оказать мужчине необходимую помощь, однако он напал на одного врачей. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Гражданином с неадекватным поведением оказался местный, нигде официально не трудоустроенный житель 1986 года рождения по имени Денис. Именно ему гражданская супруга вызвала неотложку для оказания срочной медицинской помощи, так как он в нетрезвом состоянии из-за злоупотребления алкоголем [нанес себе увечья]. По предварительным данным, когда врачи прибыли в жилище, мужчина набросился на них и причинил травму. Что касается самого „кухонного боксера“, то его пришлось поместить из-за неадекватного поведения в психиатрическую больницу для проведения курса лечения», — отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что госпитализации медицинскому работнику из-за нападения не потребовалось, по крайней мере на момент подготовки заметки. По итогам проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение.

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Жителя Богдановича (Свердловская область), напавшего 23 февраля на фельдшера скорой помощи, приехавшего к нему на вызов, поместили в психиатрическую больницу из-за его поведения. Врачи должны были оказать мужчине необходимую помощь, однако он напал на одного врачей. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Гражданином с неадекватным поведением оказался местный, нигде официально не трудоустроенный житель 1986 года рождения по имени Денис. Именно ему гражданская супруга вызвала неотложку для оказания срочной медицинской помощи, так как он в нетрезвом состоянии из-за злоупотребления алкоголем [нанес себе увечья]. По предварительным данным, когда врачи прибыли в жилище, мужчина набросился на них и причинил травму. Что касается самого „кухонного боксера“, то его пришлось поместить из-за неадекватного поведения в психиатрическую больницу для проведения курса лечения», — отметил полковник Горелых. Он уточнил, что госпитализации медицинскому работнику из-за нападения не потребовалось, по крайней мере на момент подготовки заметки. По итогам проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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