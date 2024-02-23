Свердловчанина, избившего фельдшера, поместили в психбольницу

Жителя Богдановича (Свердловская область), напавшего 23 февраля на фельдшера скорой помощи, приехавшего к нему на вызов, поместили в психиатрическую больницу из-за его поведения. Врачи должны были оказать мужчине необходимую помощь, однако он напал на одного врачей. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Гражданином с неадекватным поведением оказался местный, нигде официально не трудоустроенный житель 1986 года рождения по имени Денис. Именно ему гражданская супруга вызвала неотложку для оказания срочной медицинской помощи, так как он в нетрезвом состоянии из-за злоупотребления алкоголем [нанес себе увечья]. По предварительным данным, когда врачи прибыли в жилище, мужчина набросился на них и причинил травму. Что касается самого „кухонного боксера“, то его пришлось поместить из-за неадекватного поведения в психиатрическую больницу для проведения курса лечения», — отметил полковник Горелых.
Он уточнил, что госпитализации медицинскому работнику из-за нападения не потребовалось, по крайней мере на момент подготовки заметки. По итогам проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение.
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