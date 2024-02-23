23 февраля 2024
22 февраля 2024

Браконьеры застрелили четырех оленей, принадлежавших многодетной семье из ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, скот, кмнс, стадо оленей, олени
Браконьеры застрелили двух домашних оленей в ЯНАО Фото:

В Приуральском районе ЯНАО браконьеры застрелили четырех оленей, которые принадлежали многодетной семье. Двое из них были домашними (авками), рассказала дочь пострадавшего оленевода Татьяна Ледкова.

«В очередную проверку стада отец обнаружил четырех застреленных оленей, двое из них были авками», — цитирует слова Ледковой telegram-канал «Мы из Приуралья». Сообщается, что местом, куда пришли браконьеры, оказалась станция Обская, где обычно зимуют оленеводы.

В семье, помимо Татьяны, еще девять детей. Убийство четырех оленей — это значительный урон для них. По словам девушки, ее отец уже обратился в ОМВД России по городу Лабытнанги. Полицейские забрали трупы животных для осмотра и проведения экспертизы.

URA.RU направило запрос в ОМВД России по городу Лабытнанги. Ответ ожидается.

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В Приуральском районе ЯНАО браконьеры застрелили четырех оленей, которые принадлежали многодетной семье. Двое из них были домашними (авками), рассказала дочь пострадавшего оленевода Татьяна Ледкова. «В очередную проверку стада отец обнаружил четырех застреленных оленей, двое из них были авками», — цитирует слова Ледковой telegram-канал «Мы из Приуралья». Сообщается, что местом, куда пришли браконьеры, оказалась станция Обская, где обычно зимуют оленеводы. В семье, помимо Татьяны, еще девять детей. Убийство четырех оленей — это значительный урон для них. По словам девушки, ее отец уже обратился в ОМВД России по городу Лабытнанги. Полицейские забрали трупы животных для осмотра и проведения экспертизы. URA.RU направило запрос в ОМВД России по городу Лабытнанги. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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