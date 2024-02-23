23 февраля 2024
22 февраля 2024

В Пермском крае водитель насмерть задавил пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Курган, снег, снегопад, зима, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, аварийный знак
Водитель сбил пешехода на трассе Фото:

На трассе Лысьва — Обманка в Пермском крае водитель насмерть задавил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Вечером, 23 февраля, по трассе Лысьва — Обманка двигался автомобиль Lada Granta. Водитель наехал на мужчину, в результате аварии тот погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Лысьва — Обманка в Пермском крае водитель насмерть задавил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Вечером, 23 февраля, по трассе Лысьва — Обманка двигался автомобиль Lada Granta. Водитель наехал на мужчину, в результате аварии тот погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...