Водитель сбил пешехода на трассе
На трассе Лысьва — Обманка в Пермском крае водитель насмерть задавил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Вечером, 23 февраля, по трассе Лысьва — Обманка двигался автомобиль Lada Granta. Водитель наехал на мужчину, в результате аварии тот погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. На данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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