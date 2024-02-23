Пермские власти выделят десятки млн рублей на помощь семьям участников СВО

24 февраля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Деньги пойдут на разовые выплаты и покупку дров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Пермского края дополнительно выделят 75 миллионов рублей для материальной помощи семьям участников спецоперации (СВО). Об этом говорится в законопроекте изменений регионального бюджета на 2024—2026 годы. «Власти дополнительно выделят 75 миллионов рублей семьям участников СВО. Такую сумму планируется выделить в этом году. В частности, 60 миллионов рублей направят на помощь для детей, размер разовой выплаты составит 15 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на законопроект. Еще 15 миллионов рублей направят на покупку дров для отопления домов. На эти выплаты смогут рассчитывать около тысячи семей. Ранее на поддержку участников спецоперации и их семей направляли 700 миллионов рублей. Министр социального развития края Павел Фокин сообщал, что акцент делается на адресную работу с каждой семьей, указанные средства предназначены на единовременные выплаты.

Власти Пермского края дополнительно выделят 75 миллионов рублей для материальной помощи семьям участников спецоперации (СВО). Об этом говорится в законопроекте изменений регионального бюджета на 2024—2026 годы. «Власти дополнительно выделят 75 миллионов рублей семьям участников СВО. Такую сумму планируется выделить в этом году. В частности, 60 миллионов рублей направят на помощь для детей, размер разовой выплаты составит 15 тысяч рублей», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на законопроект. Еще 15 миллионов рублей направят на покупку дров для отопления домов. На эти выплаты смогут рассчитывать около тысячи семей. Ранее на поддержку участников спецоперации и их семей направляли 700 миллионов рублей. Министр социального развития края Павел Фокин сообщал, что акцент делается на адресную работу с каждой семьей, указанные средства предназначены на единовременные выплаты.