Пермские власти направили сотни миллионов рублей в помощь участникам СВО и их семьям

Пермский край направил 700 млн рублей на поддержку участников СВО и их семей

26 января 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Денежные средства направлены на выплаты военнослужащим и поддержку их родных Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае на поддержку участников спецоперации и их семей направлено порядка 700 миллионов рублей. Об этом главе региона Дмитрию Махонину доложил министр социального развития края Павел Фокин. Детали встречи губернатора с чиновником краевого правительства приводятся на сайте главы Прикамья. «Одной из приоритетных задач, которую перед министерством соцразвития края ставил губернатор, является поддержка участников СВО и их семей. Сейчас акцент делается на адресную работу с каждой семьей в координации со всеми ведомствами и муниципалитетами. На сегодняшний день на эти цели направлено порядка 700 млн рублей», — приводит пресс-служба губернатора слова Фокина. Уточняется, что указанные средства предназначены на единовременную выплату участникам спецоперации, материальную помощь на детей и помощь в случае ранения или гибели военнослужащего. В Пермском крае призванные для участия в спецоперации граждане получили единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Также власти поддержали семьи мобилизованных, выплатив на каждого ребенка в семье по 15 тысяч рублей.

В Пермском крае на поддержку участников спецоперации и их семей направлено порядка 700 миллионов рублей. Об этом главе региона Дмитрию Махонину доложил министр социального развития края Павел Фокин. Детали встречи губернатора с чиновником краевого правительства приводятся на сайте главы Прикамья. «Одной из приоритетных задач, которую перед министерством соцразвития края ставил губернатор, является поддержка участников СВО и их семей. Сейчас акцент делается на адресную работу с каждой семьей в координации со всеми ведомствами и муниципалитетами. На сегодняшний день на эти цели направлено порядка 700 млн рублей», — приводит пресс-служба губернатора слова Фокина. Уточняется, что указанные средства предназначены на единовременную выплату участникам спецоперации, материальную помощь на детей и помощь в случае ранения или гибели военнослужащего. В Пермском крае призванные для участия в спецоперации граждане получили единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Также власти поддержали семьи мобилизованных, выплатив на каждого ребенка в семье по 15 тысяч рублей.