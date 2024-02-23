Происшествия ДТП Курганец погиб в загоревшемся автомобиле на месте ДТП 24 февраля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 + Автомобиль загорелся от столкновения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Курган — Звериноголовское житель региона погиб в загоревшемся автомобиле на месте ДТП. Об этом URA.RU сообщили читатели. «ДТП на трассе Курган — Звериноголовское. Одна машина выгорела, другая принадлежит Росгвардии — попались навстречу на эвакуаторах», — сообщили читатели. В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что неустановленный водитель на автомобиле Nissan X-Trail ехал со стороны Кетово в сторону Кургана. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta, принадлежавшему сотрудникам Росгвардии. От удара иномарка загорелась и водитель скончался, его личность устанавливается. Водитель и пассажир другого автомобиля получили травмы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области URA.RU сообщили, что проводится проверка и уточняются подробности произошедшего. На трассе Курган — Звериноголовское житель региона погиб в загоревшемся автомобиле на месте ДТП. Об этом URA.RU сообщили читатели. «ДТП на трассе Курган — Звериноголовское. Одна машина выгорела, другая принадлежит Росгвардии — попались навстречу на эвакуаторах», — сообщили читатели. В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что неустановленный водитель на автомобиле Nissan X-Trail ехал со стороны Кетово в сторону Кургана. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta, принадлежавшему сотрудникам Росгвардии. От удара иномарка загорелась и водитель скончался, его личность устанавливается. Водитель и пассажир другого автомобиля получили травмы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области URA.RU сообщили, что проводится проверка и уточняются подробности произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям