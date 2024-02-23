23 февраля 2024
22 февраля 2024

Курганец погиб в загоревшемся автомобиле на месте ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль загорелся от столкновения Фото:

На трассе Курган — Звериноголовское житель региона погиб в загоревшемся автомобиле на месте ДТП. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«ДТП на трассе Курган — Звериноголовское. Одна машина выгорела, другая принадлежит Росгвардии — попались навстречу на эвакуаторах», — сообщили читатели.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что неустановленный водитель на автомобиле Nissan X-Trail ехал со стороны Кетово в сторону Кургана. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta, принадлежавшему сотрудникам Росгвардии. От удара иномарка загорелась и водитель скончался, его личность устанавливается.

Водитель и пассажир другого автомобиля получили травмы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области URA.RU сообщили, что проводится проверка и уточняются подробности произошедшего.

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На трассе Курган — Звериноголовское житель региона погиб в загоревшемся автомобиле на месте ДТП. Об этом URA.RU сообщили читатели. «ДТП на трассе Курган — Звериноголовское. Одна машина выгорела, другая принадлежит Росгвардии — попались навстречу на эвакуаторах», — сообщили читатели. В пресс-службе УМВД России по Курганской области корреспонденту URA.RU сообщили, что неустановленный водитель на автомобиле Nissan X-Trail ехал со стороны Кетово в сторону Кургана. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Granta, принадлежавшему сотрудникам Росгвардии. От удара иномарка загорелась и водитель скончался, его личность устанавливается. Водитель и пассажир другого автомобиля получили травмы. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В пресс-службе управления Росгвардии по Курганской области URA.RU сообщили, что проводится проверка и уточняются подробности произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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