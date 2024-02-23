23 февраля 2024
22 февраля 2024

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области остановлено движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, снегопад, автодорога м5
В сторону Челябинска и Уфы образовалась небольшая пробка Фото:

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 24 февраля остановлено движение для транспорта в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«На 1742 километре (Златоустовский городской округ — прим. URA.RU) автодороги Москва — Челябинск фура съехала на обочину. Пытаемся вызволить транспортное средство при помощи дорожной техники», — сообщается в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Движение на участке временно остановлено. Согласно данным «Яндекс.Карты», на дороге в сторону Челябинска и Уфы — образовалась пробка.

Обновлено в 15:25 по уральскому времени:

На 1742 км автодороги Москва-Челябинск помощь водителю оказана незамедлительно. В настоящий момент движение запущено в полном объеме, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 24 февраля остановлено движение для транспорта в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 1742 километре (Златоустовский городской округ — прим. URA.RU) автодороги Москва — Челябинск фура съехала на обочину. Пытаемся вызволить транспортное средство при помощи дорожной техники», — сообщается в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Движение на участке временно остановлено. Согласно данным «Яндекс.Карты», на дороге в сторону Челябинска и Уфы — образовалась пробка. Обновлено в 15:25 по уральскому времени: На 1742 км автодороги Москва-Челябинск помощь водителю оказана незамедлительно. В настоящий момент движение запущено в полном объеме, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...