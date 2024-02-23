В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» 24 февраля остановлено движение для транспорта в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На 1742 километре (Златоустовский городской округ — прим. URA.RU) автодороги Москва — Челябинск фура съехала на обочину. Пытаемся вызволить транспортное средство при помощи дорожной техники», — сообщается в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Движение на участке временно остановлено. Согласно данным «Яндекс.Карты», на дороге в сторону Челябинска и Уфы — образовалась пробка.
Обновлено в 15:25 по уральскому времени:
На 1742 км автодороги Москва-Челябинск помощь водителю оказана незамедлительно. В настоящий момент движение запущено в полном объеме, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
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