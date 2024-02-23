23 февраля 2024
22 февраля 2024

В ЯНАО огнеборцы спасли школьников от пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган
Спасатели эвакуировали детей из здания Фото:

В школе №2 Салехарда (ЯНАО) произошло возгорание в бойлерном помещении. Школьников и персонал учреждения эвакуировали из здания. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«В Салехарде в техническом помещении бойлерной школы №2 произошло возгорание. Оперативно отработали оперативные службы. Школьников и персонал из здания эвакуировали», — сообщили агентству в ГУ МЧС по ЯНАО.

В результате ЧП никто не пострадал. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. С огнем спасатели справились оперативно.

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В школе №2 Салехарда (ЯНАО) произошло возгорание в бойлерном помещении. Школьников и персонал учреждения эвакуировали из здания. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В Салехарде в техническом помещении бойлерной школы №2 произошло возгорание. Оперативно отработали оперативные службы. Школьников и персонал из здания эвакуировали», — сообщили агентству в ГУ МЧС по ЯНАО. В результате ЧП никто не пострадал. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. С огнем спасатели справились оперативно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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