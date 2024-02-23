В ЯНАО огнеборцы спасли школьников от пожара

Спасатели эвакуировали детей из здания
В школе №2 Салехарда (ЯНАО) произошло возгорание в бойлерном помещении. Школьников и персонал учреждения эвакуировали из здания. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«В Салехарде в техническом помещении бойлерной школы №2 произошло возгорание. Оперативно отработали оперативные службы. Школьников и персонал из здания эвакуировали», — сообщили агентству в ГУ МЧС по ЯНАО.
В результате ЧП никто не пострадал. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. С огнем спасатели справились оперативно.
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