Мурашко назвал самую главную проблему медицины в России

Мурашко: только треть россиян довольна ожиданием оказания медпомощи

24 февраля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Мурашко назвал острые проблемы медицины в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Больше всего в сфере оказания медицинской помощи россиян не устраивает время ее ожидания. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на выставке «Россия». «Мы видим по удовлетворенности населения, какие блоки являются наиболее острыми на сегодня. Это ожидание у кабинета, запись на прием к врачу и общее ожидание», — заявил Мурашко. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, временем ожидания медпомощи удовлетворены лишь 35,6% россиян. Мурашко отметил, что это та проблема, которую необходимо оперативно решить. При этом глава Минздрава РФ рассказал, что 90,4% россиян устраивает решение медицинской проблемы. Половина населения страны довольна объяснением лечения и комфортом в больницах. Ранее Мурашко рассказал, что все поликлиники России обяжут отказаться от бумажных медицинских карт в пользу электронных. По его словам, эта мера призвана сформировать ресурс данных граждан, который позволит «осуществлять преемственность между уровнями оказания медпомощи».

Больше всего в сфере оказания медицинской помощи россиян не устраивает время ее ожидания. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на выставке «Россия». «Мы видим по удовлетворенности населения, какие блоки являются наиболее острыми на сегодня. Это ожидание у кабинета, запись на прием к врачу и общее ожидание», — заявил Мурашко. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, временем ожидания медпомощи удовлетворены лишь 35,6% россиян. Мурашко отметил, что это та проблема, которую необходимо оперативно решить. При этом глава Минздрава РФ рассказал, что 90,4% россиян устраивает решение медицинской проблемы. Половина населения страны довольна объяснением лечения и комфортом в больницах. Ранее Мурашко рассказал, что все поликлиники России обяжут отказаться от бумажных медицинских карт в пользу электронных. По его словам, эта мера призвана сформировать ресурс данных граждан, который позволит «осуществлять преемственность между уровнями оказания медпомощи».