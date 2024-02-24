Медведев назвал премьер-министра Италии тупицей после ее слов о ХАМАС и СВО

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что в странах Запада растет число тупиц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о «проблемах с головой» у премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Последняя высказалась, что начало спецоперации России связано с атакой ХАМАС на Израиль и войной на Ближнем Востоке.

«Число тупиц у власти в странах Запада растет. Мелони, которая сейчас находится в Киеве, нашла связь между спецоперацией и войной в Израиле. Ох, у нее действительно большие проблемы с головой. Может быть, сработали скрытые гены фашистского прошлого?» — заявил Дмитрий Медведев на своей странице в X.

В день годовщины спецоперации в Киев прибыли несколько мировых лидеров. Среди них Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Киеве Мелони заявила, что движение ХАМАС могло не вторгнуться в Израиль, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года.

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о «проблемах с головой» у премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Последняя высказалась, что начало спецоперации России связано с атакой ХАМАС на Израиль и войной на Ближнем Востоке. «Число тупиц у власти в странах Запада растет. Мелони, которая сейчас находится в Киеве, нашла связь между спецоперацией и войной в Израиле. Ох, у нее действительно большие проблемы с головой. Может быть, сработали скрытые гены фашистского прошлого?» — заявил Дмитрий Медведев на своей странице в X. В день годовщины спецоперации в Киев прибыли несколько мировых лидеров. Среди них Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Киеве Мелони заявила, что движение ХАМАС могло не вторгнуться в Израиль, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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