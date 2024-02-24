Медведев назвал премьер-министра Италии тупицей после ее слов о ХАМАС и СВО

24 февраля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что в странах Запада растет число тупиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о «проблемах с головой» у премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Последняя высказалась, что начало спецоперации России связано с атакой ХАМАС на Израиль и войной на Ближнем Востоке. «Число тупиц у власти в странах Запада растет. Мелони, которая сейчас находится в Киеве, нашла связь между спецоперацией и войной в Израиле. Ох, у нее действительно большие проблемы с головой. Может быть, сработали скрытые гены фашистского прошлого?» — заявил Дмитрий Медведев на своей странице в X. В день годовщины спецоперации в Киев прибыли несколько мировых лидеров. Среди них Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Киеве Мелони заявила, что движение ХАМАС могло не вторгнуться в Израиль, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о «проблемах с головой» у премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Последняя высказалась, что начало спецоперации России связано с атакой ХАМАС на Израиль и войной на Ближнем Востоке. «Число тупиц у власти в странах Запада растет. Мелони, которая сейчас находится в Киеве, нашла связь между спецоперацией и войной в Израиле. Ох, у нее действительно большие проблемы с головой. Может быть, сработали скрытые гены фашистского прошлого?» — заявил Дмитрий Медведев на своей странице в X. В день годовщины спецоперации в Киев прибыли несколько мировых лидеров. Среди них Мелони и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Киеве Мелони заявила, что движение ХАМАС могло не вторгнуться в Израиль, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года.