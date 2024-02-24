Байден заявил, что время для Украины на исходе

24 февраля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил о критическом моменте для ВСУ Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Время для Украины на исходе, потому что армия России перешла в активное наступление. Об этом заявил президент США Джо Байден, призвав наладить поставки военной помощи Киеву. «Часы тикают. Палата представителей должна вернуться из отпуска и принять новую военную помощь. Отказ поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыт в истории», — заявил Джо Байден, его слова приводит сайт Белого дома . Он отметил успехи ВС РФ. Именно поэтому он и призвал наладить поставки Украине, которых со стороны США не было с начала 2024 года. До этого ВС РФ освободили Авдеевку и несколько населенных пунктов в ДНР. Также военкоры сообщают о штурме Работино в Запорожской области. Все это происходит на фоне растущей усталости от конфликта в западных странах и задержках военной помощи. О дальнейшем продвижении ВС РФ уже несколько раз писали зарубежные СМИ. При этом президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал новое контрнаступление. По его словам, бои будут идти в Черном море. Никаких подробностей и точных дат он не привел.

Время для Украины на исходе, потому что армия России перешла в активное наступление. Об этом заявил президент США Джо Байден, призвав наладить поставки военной помощи Киеву. «Часы тикают. Палата представителей должна вернуться из отпуска и принять новую военную помощь. Отказ поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыт в истории», — заявил Джо Байден, его слова приводит сайт Белого дома. Он отметил успехи ВС РФ. Именно поэтому он и призвал наладить поставки Украине, которых со стороны США не было с начала 2024 года. До этого ВС РФ освободили Авдеевку и несколько населенных пунктов в ДНР. Также военкоры сообщают о штурме Работино в Запорожской области. Все это происходит на фоне растущей усталости от конфликта в западных странах и задержках военной помощи. О дальнейшем продвижении ВС РФ уже несколько раз писали зарубежные СМИ. При этом президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал новое контрнаступление. По его словам, бои будут идти в Черном море. Никаких подробностей и точных дат он не привел.