Байден заявил, что время для Украины на исходе

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден заявил о критическом моменте для ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Время для Украины на исходе, потому что армия России перешла в активное наступление. Об этом заявил президент США Джо Байден, призвав наладить поставки военной помощи Киеву.

«Часы тикают. Палата представителей должна вернуться из отпуска и принять новую военную помощь. Отказ поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыт в истории», — заявил Джо Байден, его слова приводит сайт Белого дома.

Он отметил успехи ВС РФ. Именно поэтому он и призвал наладить поставки Украине, которых со стороны США не было с начала 2024 года.

До этого ВС РФ освободили Авдеевку и несколько населенных пунктов в ДНР. Также военкоры сообщают о штурме Работино в Запорожской области. Все это происходит на фоне растущей усталости от конфликта в западных странах и задержках военной помощи. О дальнейшем продвижении ВС РФ уже несколько раз писали зарубежные СМИ.

При этом президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал новое контрнаступление. По его словам, бои будут идти в Черном море. Никаких подробностей и точных дат он не привел.

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Время для Украины на исходе, потому что армия России перешла в активное наступление. Об этом заявил президент США Джо Байден, призвав наладить поставки военной помощи Киеву. «Часы тикают. Палата представителей должна вернуться из отпуска и принять новую военную помощь. Отказ поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыт в истории», — заявил Джо Байден, его слова приводит сайт Белого дома. Он отметил успехи ВС РФ. Именно поэтому он и призвал наладить поставки Украине, которых со стороны США не было с начала 2024 года. До этого ВС РФ освободили Авдеевку и несколько населенных пунктов в ДНР. Также военкоры сообщают о штурме Работино в Запорожской области. Все это происходит на фоне растущей усталости от конфликта в западных странах и задержках военной помощи. О дальнейшем продвижении ВС РФ уже несколько раз писали зарубежные СМИ. При этом президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал новое контрнаступление. По его словам, бои будут идти в Черном море. Никаких подробностей и точных дат он не привел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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