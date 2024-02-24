Пушилин приехал в освобожденную Авдеевку

Денис Пушилин посетил освобожденную Авдеевку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный город Авдеевка. Целью поездки заключается в оценке обстановки.
«Сегодня приехал в Авдеевку. Необходимо оценить обстановку», —
Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях.
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