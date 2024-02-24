Пушилин приехал в освобожденную Авдеевку

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пушилин денис
Денис Пушилин посетил освобожденную Авдеевку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный город Авдеевка. Целью поездки заключается в оценке обстановки.

«Сегодня приехал в Авдеевку. Необходимо оценить обстановку», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что более подробная информация будет оглашена позже.

Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях.

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Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный город Авдеевка. Целью поездки заключается в оценке обстановки. «Сегодня приехал в Авдеевку. Необходимо оценить обстановку», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что более подробная информация будет оглашена позже. Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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