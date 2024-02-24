В мире Украина Пушилин приехал в освобожденную Авдеевку 24 февраля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 + Денис Пушилин посетил освобожденную Авдеевку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный город Авдеевка. Целью поездки заключается в оценке обстановки. «Сегодня приехал в Авдеевку. Необходимо оценить обстановку», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что более подробная информация будет оглашена позже. Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях. Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный город Авдеевка. Целью поездки заключается в оценке обстановки. «Сегодня приехал в Авдеевку. Необходимо оценить обстановку», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что более подробная информация будет оглашена позже. Авдеевка была освобождена от подразделений ВСУ 17 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о контроле над населенным пунктом при минимальных потерях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям