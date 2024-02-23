Зеленский анонсировал новое контрнаступление в Черном море

23 февраля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский, заявил, что ВСУ сосредоточатся на южном и восточном участках фронта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев готовит новое наступление в зоне спецоперации, а также в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News. «Чтобы продолжить нашу „историю“ в Черном море, мы это сделаем. Тезисно: юг очень важен; защитить восток. <…> И, конечно, мы готовим новое контрнаступление, новую операцию», — сказал Владимир Зеленский. По его словам, РФ будет удивлена «сюрпризам Киева». ВСУ пытались провести контрнаступление в июне 2023 года. Однако Киев не смог добиться успехов, так и не прорвав российскую оборону. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу за время этой операции Киев лишился около 166 тысяч военных, а также сотни единиц военной техники.

Киев готовит новое наступление в зоне спецоперации, а также в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News. «Чтобы продолжить нашу „историю“ в Черном море, мы это сделаем. Тезисно: юг очень важен; защитить восток. <…> И, конечно, мы готовим новое контрнаступление, новую операцию», — сказал Владимир Зеленский. По его словам, РФ будет удивлена «сюрпризам Киева». ВСУ пытались провести контрнаступление в июне 2023 года. Однако Киев не смог добиться успехов, так и не прорвав российскую оборону. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу за время этой операции Киев лишился около 166 тысяч военных, а также сотни единиц военной техники.