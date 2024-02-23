Зеленский анонсировал новое контрнаступление в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский, заявил, что ВСУ сосредоточатся на южном и восточном участках фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев готовит новое наступление в зоне спецоперации, а также в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

«Чтобы продолжить нашу „историю“ в Черном море, мы это сделаем. Тезисно: юг очень важен; защитить восток. <…> И, конечно, мы готовим новое контрнаступление, новую операцию», — сказал Владимир Зеленский. По его словам, РФ будет удивлена «сюрпризам Киева».

ВСУ пытались провести контрнаступление в июне 2023 года. Однако Киев не смог добиться успехов, так и не прорвав российскую оборону. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу за время этой операции Киев лишился около 166 тысяч военных, а также сотни единиц военной техники.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев готовит новое наступление в зоне спецоперации, а также в Черном море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News. «Чтобы продолжить нашу „историю“ в Черном море, мы это сделаем. Тезисно: юг очень важен; защитить восток. <…> И, конечно, мы готовим новое контрнаступление, новую операцию», — сказал Владимир Зеленский. По его словам, РФ будет удивлена «сюрпризам Киева». ВСУ пытались провести контрнаступление в июне 2023 года. Однако Киев не смог добиться успехов, так и не прорвав российскую оборону. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу за время этой операции Киев лишился около 166 тысяч военных, а также сотни единиц военной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...