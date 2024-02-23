23 февраля 2024
22 февраля 2024

В Курганской области за праздники полиция задержала десятки пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Сотрудники полиции задержали 33 пьяных водителя и 22 водителя без прав Фото:

На территории Курганской области 22 и 23 февраля сотрудники полиции задержали 33 пьяных водителя. Еще двое управляли автомобилем без прав, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Только за два дня, 22 и 23 февраля, полицейские остановили 33 водителя, которые сели за руль пьяными, при этом семь из них управляли автомобилем в нетрезвом состоянии повторно. Два человека водили машину, будучи лишенными прав», — сообщили на сайте ведомства.

Еще 22 человека находились за рулем без прав. Всех нарушителей отстранили от управления, а транспортные средства переместили на специализированные стоянки.

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На территории Курганской области 22 и 23 февраля сотрудники полиции задержали 33 пьяных водителя. Еще двое управляли автомобилем без прав, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Только за два дня, 22 и 23 февраля, полицейские остановили 33 водителя, которые сели за руль пьяными, при этом семь из них управляли автомобилем в нетрезвом состоянии повторно. Два человека водили машину, будучи лишенными прав», — сообщили на сайте ведомства. Еще 22 человека находились за рулем без прав. Всех нарушителей отстранили от управления, а транспортные средства переместили на специализированные стоянки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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