В Курганской области за праздники полиция задержала десятки пьяных водителей

Сотрудники полиции задержали 33 пьяных водителя и 22 водителя без прав
На территории Курганской области 22 и 23 февраля сотрудники полиции задержали 33 пьяных водителя. Еще двое управляли автомобилем без прав, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Только за два дня, 22 и 23 февраля, полицейские остановили 33 водителя, которые сели за руль пьяными, при этом семь из них управляли автомобилем в нетрезвом состоянии повторно. Два человека водили машину, будучи лишенными прав», — сообщили на сайте ведомства.
Еще 22 человека находились за рулем без прав. Всех нарушителей отстранили от управления, а транспортные средства переместили на специализированные стоянки.
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