Курганские власти определились, когда откроют проезд по улице Дзержинского

Мэрия Кургана откроет проезд по улице Дзержинского 31 марта

Участок дороги перекрыли, чтобы заменить коллектор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участок улицы Дзержинского в Кургане от дома №57 до дома №58 откроют не раньше конца марта. Соответствующее изменение в постановление мэрии было внесено 21 февраля. Документ опубликован в базе данных ведомства.

«Внести изменение в постановление администрации Кургана. Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по улице Дзержинского на участке от дома №57 до дома №58 <…> до 20:00 31.03.2024 года», — указано на сайте мэрии.

Участок дороги на Дзержинском кольце перекрыли для проезда транспорта в начале февраля. Параллельно с заменой коллектора коммунальщики должны были проложить боковые притоки для соединения с разводящими городскими сетями. Работы планировали завершить к 1 марта.