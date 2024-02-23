23 февраля 2024

Курганские власти определились, когда откроют проезд по улице Дзержинского

Мэрия Кургана откроет проезд по улице Дзержинского 31 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Участок дороги перекрыли, чтобы заменить коллектор Фото:

Участок улицы Дзержинского в Кургане от дома №57 до дома №58 откроют не раньше конца марта. Соответствующее изменение в постановление мэрии было внесено 21 февраля. Документ опубликован в базе данных ведомства.

«Внести изменение в постановление администрации Кургана. Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по улице Дзержинского на участке от дома №57 до дома №58 <…> до 20:00 31.03.2024 года», — указано на сайте мэрии.

Участок дороги на Дзержинском кольце перекрыли для проезда транспорта в начале февраля. Параллельно с заменой коллектора коммунальщики должны были проложить боковые притоки для соединения с разводящими городскими сетями. Работы планировали завершить к 1 марта.

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Участок улицы Дзержинского в Кургане от дома №57 до дома №58 откроют не раньше конца марта. Соответствующее изменение в постановление мэрии было внесено 21 февраля. Документ опубликован в базе данных ведомства. «Внести изменение в постановление администрации Кургана. Разрешить закрытие движения автомобильного транспорта по улице Дзержинского на участке от дома №57 до дома №58 <…> до 20:00 31.03.2024 года», — указано на сайте мэрии. Участок дороги на Дзержинском кольце перекрыли для проезда транспорта в начале февраля. Параллельно с заменой коллектора коммунальщики должны были проложить боковые притоки для соединения с разводящими городскими сетями. Работы планировали завершить к 1 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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