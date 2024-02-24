24 февраля 2024
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22 февраля 2024

На выезде из Перми построят пожарное депо

Власти выделят 72 млн рублей для строительства пожарного депо на выезде из Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Противопаводковые учения. Магнитогорск, мчс, пожарный
Начальная цена контракта превысила 72 млн рублей Фото:

На окраине Перми планируют построить пожарное депо. В регионе стартовал соответствующий аукцион. Максимальная цена контракта немногим превышает 72 млн рублей, указано в описании на портале ЕИС «Закупки».

«Объект закупки: выполнение работ по строительству объекта „Пожарное депо на два выезда в микрорайоне Новобродовском (юго-восточная граница муниципалитета — прим. URA.RU) города Перми“. Начальная цена 72 363 196,82 рубля», — написано в технической документации.

Согласно проекту, депо разместится по улице Ореховой, общая площадь участка — 675 квадратных метров. На территории появится одноэтажное здание с учебной башней. Работы должны быть завершены к концу декабря этого года. Заявки на аукцион будут приниматься до 12 марта.

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На окраине Перми планируют построить пожарное депо. В регионе стартовал соответствующий аукцион. Максимальная цена контракта немногим превышает 72 млн рублей, указано в описании на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: выполнение работ по строительству объекта „Пожарное депо на два выезда в микрорайоне Новобродовском (юго-восточная граница муниципалитета — прим. URA.RU) города Перми“. Начальная цена 72 363 196,82 рубля», — написано в технической документации. Согласно проекту, депо разместится по улице Ореховой, общая площадь участка — 675 квадратных метров. На территории появится одноэтажное здание с учебной башней. Работы должны быть завершены к концу декабря этого года. Заявки на аукцион будут приниматься до 12 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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