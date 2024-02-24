На выезде из Перми построят пожарное депо

Власти выделят 72 млн рублей для строительства пожарного депо на выезде из Перми

25 февраля 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Начальная цена контракта превысила 72 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU На окраине Перми планируют построить пожарное депо. В регионе стартовал соответствующий аукцион. Максимальная цена контракта немногим превышает 72 млн рублей, указано в описании на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: выполнение работ по строительству объекта „Пожарное депо на два выезда в микрорайоне Новобродовском (юго-восточная граница муниципалитета — прим. URA.RU) города Перми“. Начальная цена 72 363 196,82 рубля», — написано в технической документации. Согласно проекту, депо разместится по улице Ореховой, общая площадь участка — 675 квадратных метров. На территории появится одноэтажное здание с учебной башней. Работы должны быть завершены к концу декабря этого года. Заявки на аукцион будут приниматься до 12 марта.

На окраине Перми планируют построить пожарное депо. В регионе стартовал соответствующий аукцион. Максимальная цена контракта немногим превышает 72 млн рублей, указано в описании на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки: выполнение работ по строительству объекта „Пожарное депо на два выезда в микрорайоне Новобродовском (юго-восточная граница муниципалитета — прим. URA.RU) города Перми“. Начальная цена 72 363 196,82 рубля», — написано в технической документации. Согласно проекту, депо разместится по улице Ореховой, общая площадь участка — 675 квадратных метров. На территории появится одноэтажное здание с учебной башней. Работы должны быть завершены к концу декабря этого года. Заявки на аукцион будут приниматься до 12 марта.